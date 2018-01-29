Evangélicos têm planos para aumentar bancada em 2018

Apesar da forte expressão nos últimos anos, líderes religiosos e políticos da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso querem mais e já colocam em campo uma estratégia para ter mais deputados e senadores a partir de 2019.

Eles pretendem aumentar a bancada na Câmara que hoje é de 93 deputados para 150 e a do Senado de três para 15, conforme levantamento feito pelo jornal Valor Econômico. O aumento na primeira Casa seria de 61% e de cinco vezes mais na segunda, o que para o filósofo e doutor em Ciências da Religião Edebrande Cavalieri é preocupante.

Formar um bloco religioso se configura como partido político e enfraquece a ideia de Estado laico, de representar o conjunto da sociedade. A consequência imediata é de uma perspectiva altamente conservadora desse grupo, analisa ele, que é professor da Ufes.

O temor de Cavalieri é de que, uma vez fortalecidos, os evangélicos puxem ainda mais a sua agenda com bandeiras como a antiaborto, em prol da família tradicional (aquela que só casais de homens e mulheres são considerados), e da chamada cura gay. Pautas estas que já tramitam no Congresso Nacional.

Para alcançarem seus objetivos, os parlamentares da bancada possuem estratégia traçada. No caso do Senado é lançar apenas um candidato por Estado, evitando que evangélicos concorram entre si.

O senador capixaba Magno Malta (PR), que é um dos líderes da bancada e presidente de uma outra frente parlamentar, a Mista da Família, que inclui também políticos de outras denominações cristãs, defende a convergência em torno de candidatos que estejam em sintonia com as pautas do grupo.

Tenho procurado lideranças no Brasil, não só evangélicas, mas católicas, espíritas, para discutir com elas no sentido de nos unirmos para eleição de Senado, que é majoritária. São duas vagas e nós temos que fazer um senador por Estado, ou dois, que defendam os nossos valores, disse.

Na Câmara, a ideia é parecida: lançar um ou poucos candidatos ligados às igrejas em cada região. Das eleições de 2006 para cá dobramos a bancada na Câmara. A meta é chegar a um crescimento de pelo menos 20% agora. Quanto mais força tivermos, conseguiremos nos posicionar melhor em relação ao que defendemos, como o direito da família, contra o aborto e a ideologia de gênero. Temos nos mobilizado em relação àqueles Estados que não têm denominação que apoie alguém da frente, conta o deputado federal capixaba Carlos Manato (SDD), também membro da bancada evangélica.

Já o coordenador do grupo na Câmara, o deputado Hidekazu Takayama (PSC-RJ), negou para A GAZETA que haja um plano em prática. Não convidamos as pessoas. Os próprios deputados que são cristãos aderem à bancada por opção, alegou.

NA ASSEMBLEIA

Mesmo tendo parlamentares praticantes de algumas crenças, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo não possui uma organização em torno da religião, assim como ocorre no Congresso Nacional, que tem uma Frente Parlamentar Evangélica e uma Frente Parlamentar Mista da Família  esta última formada por líderes de diferentes denominações cristãs trabalhando em conjunto.

No âmbito nacional tais frentes lutam para aumentar suas bancadas a partir das eleições deste ano. Já no Estado, apesar de não existirem grupos semelhantes, deputados não escondem que orientam os fiéis a votarem em candidatos ligados ao seu grupo religioso.

No Estado a gente não tem ainda um movimento organizado para fazer o trabalho. O que temos feito é ensinar em cada segmento religioso, que se valorize o nosso voto, canalizando ele para quem tem princípios cristãos, para quem valoriza a família e a Bíblia, principalmente em um momento de inversão de valores, afirma o deputado Marcos Mansur (PSDB).

O tucano, que também é pastor da Igreja Batista Renovada, em Cachoeiro, conta ainda que o fato de não haver uma frente estabelecida na Casa não impediu que os parlamentares com visão religiosa parecida atuassem em conjunto em algumas pautas.

Temos atuado de forma bastante firme em temas em relação ao homossexualismo e casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Não teve projetos, mas houve discussões, pois somos demandados a discutir, conta.

O parlamentar lembra da atuação em conjunto em relação ao projeto do também deputado evangélico Euclério Sampaio (PDT), que proibia exposições no Estado com suposto teor pornográfico. O texto foi aprovado por quase unanimidade pelos deputados, mas foi vetado pelo governador. Os parlamentares ainda podem derrubar o veto.

O deputado Honório Siqueira (PT), que é padre da Igreja Católica, também nega haver uma espécie de frente religiosa na Assembleia, mas admite a convergência em alguns pontos. Siqueira foi um dos que votou a favor da proposta de Euclério, mas explica que o posicionamento nada teve a ver com sua religião.

A gente tem alguns pontos de comum compreensão, mas nada de ter uma frente que defenda esta ou aquela bandeira. Os temas são debatidos dentro de uma visão parlamentar. No caso do museu o que estava se discutindo não era o nu artístico, mas o fato da criança ter acesso a uma pessoa nua, alega o parlamentar, referindo-se à performance no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, uma das polêmicas em relação às artes que inspirou o projeto de Euclério.

FRENTE EVANGÉLICA

O que é

A Frente Parlamentar Evangélica ou bancada evangélica, como é comumente chamada, é composta por deputados e senadores evangélicos de partidos políticos distintos.

Na Câmara

A bancada possui 93 deputados, apesar da página do parlamento na internet trazer 199 nomes. Alguns deles já não mais possuem representação na Câmara, mas continuam na página, como o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB). Mas a explicação para o grande número de nomes na lista estaria relacionado ao fato de políticos de outras denominações cristãs terem contribuído com suas assinaturas para a criação da frente. Lá, inclusive, consta o nome do deputado capixaba Marcus Vicente (PP), que é católico. Outros capixabas citados no site da Câmara como membros da bancada são: Carlos Manato (SDD), Paulo Foletto (PSB) e Sergio Vidigal (PDT).

No Senado

Atualmente são três os senadores que fazem parte da bancada evangélica. O capixaba Magno Malta (PR), Eduardo Lopes (PRB-SP) e José Medeiros (PSD-MT).

Coordenação

O coordenador da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional é o deputado Hidekazu Takayama (PSC-RJ).

Meta

Na Câmara, a bancada quer aumentar em 61% o número de deputados, chegando a 150 parlamentares. Enquanto que no Senado quer aumentar cinco vezes o número de senadores, chegando a 15.

Bandeiras

Estatuto do Nascituro - A campanha a favor do nascituro aumenta punições a condutas ligadas ao aborto e tenta garantir a vida de bebês concebidos em estupros, hipótese em que a legislação permite o aborto. A proposta que tramita na Câmara tipifica o aborto como crime hediondo e considera crime congelar, manipular ou utilizar nascituro como material de experimentação, o que inviabiliza o estudo com células-tronco.

Estatuto da família - Define como família o núcleo social surgido da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável. Ficam excluídos do projeto famílias formadas por pais e mães solteiros, além de outras possibilidades de formações familiares. O projeto tramita na Câmara.

Cura gay - Ainda tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que busca permitir tratamento de homossexuais por parte de psicólogos sem que esses sejam punidos. Ele autoriza aplicação de terapias com o objetivo de auxiliar a mudança da orientação sexual, deixando o paciente de ser homossexual para ser heterossexual.

Boicote à artes - Após as polêmicas com relação a exposições de arte e performances envolvendo nudez com a presença de crianças, deputados da bancada, como Marcos Feliciano (PSC-SP), criaram projetos de lei para regular exposições e apresentações ao vivo. O deputado é autor de proposta que impõe que exposições artísticas passem a ter classificação indicativa, de acordo com a idade, o que já existe. Outro projeto dele proíbe a profanação de símbolos religiosos.

ANÁLISE

Por Edebrande Cavalieri, filósofo e doutor em Ciências da Religião

Problema é usar o Estado para interesses particulares

"Formar um bloco religioso se configura como partido político e isso enfraquece a ideia de Estado laico, que é a de representar o conjunto da sociedade e não segmentos particulares. Vejo isso com muita preocupação. Temos na História exemplos que não são desejáveis nos tempos atuais. O fundamento do Estado moderno é a democracia, não a teocracia. Se você leva determinado segmento religioso a exercer um poder, enfraquece a democracia. A consequência imediata é de uma perspectiva altamente conservadora desse grupo que se diz bancada evangélica. Os próprios evangélicos fazem questão de distinguir esses políticos da vida particular deles. Esse tipo de formação vem crescendo há algum tempo, não está somente no segmento evangélico. Parte da Igreja Católica deseja essa força no Congresso e nos Poderes da República também. O voto é livre, a organização também é livre, e isso não é algo problemático. O grande problema é a instrumentalização do Estado a serviço das igrejas particulares, de interesses particulares".