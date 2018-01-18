Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigações

Eugênio Ricas pede mais tempo para investigar Ferraço

Inquérito foi aberto em abril de 2017, após capixaba ser citado por delatores da Odebrecht como destinatário de dinheiro para caixa dois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 20:04

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 20:04

Ricardo Ferraço enfatiza a necessidade de o partido não participar mais da base do governo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal pediu a prorrogação do prazo da investigação aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador Ricardo Ferraço (PSDB).
A diretoria é comandada pelo delegado federal e ex-secretário de Transparência do Espírito Santo, Eugênio Coutinho Ricas. O pedido foi publicado no andamento do inquérito na quarta-feira (17).
Ferraço passou a ser investigado após o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, determinar a abertura de um inquérito, em abril de 2017, por conta de declarações de executivos da Odebrecht.
Sérgio Luiz Neves e Benedicto Júnior disseram que houve caixa dois de R$ 400 mil para a campanha de Ferraço ao Senado em 2010, por meio do setor de operações estruturadas da construtora, chamado de "departamento de propinas".
Na época, Ferraço era vice-governador e filiado ao PMDB, partido pelo qual disputou a eleição. O beneficiário foi identificado pelo codinome "Duro", de acordo com os delatores.
O senador nega ter recebido recursos ilegais. Ele chegou a enviar um documento ao STF dizendo que abriria mão do foro privilegiado.
Em setembro do ano passado, Fachin concluiu que a acusação contra Ferraço não guardava relação com a Lava Jato. Portanto, o caso saiu da mesa do ministro e foi redistribuído. Na ocasião, o senador comemorou a retirada do vínculo entre ele e a maior operação de combate à corrupção do país.
"Confirma uma confiança que eu sempre tive de que a Justiça seria feita. A decisão é de tirar da 'lista de Fachin' e da Lava Jato. Enfatizo que não só o ministro, mas também o Ministério Público, consideraram que não há relação com a Lava Jato. Nunca tive absolutamente nada a ver com essa delinquência praticada, que está sendo revelada à população. É um novo passo na busca de algo que sempre acreditei, que é provar minha inocência", disse, no ano passado.
Hoje, o relator do caso é o ministro Luís Roberto Barroso.
A PF informou que não pode detalhar motivos da prorrogação. O advogado de Ferraço, José Roberto Santoro, informou estar no exterior.
ENTREVISTA
O senador Ricardo Ferraço afirmou esperar o resultado da apuração com "absoluta tranquilidade" e que tem convicção de que a investigação mostrará a inocência dele. Confira a entrevista:
Como o senhor vê essa prorrogação do prazo do inquérito?
Tenho absoluta consciência e tranquilidade que, ao fim, a minha inocência estará sendo provada por essa investigação que está sendo feita. Desde o princípio eu disse que essas denúncias não dialogavam com a vida real, nem com a verdade. Com o tempo, as coisas vão se revelando. Numa primeira vitória, entendeu-se que essa investigação não tem absolutamente nada a ver com essa depravação, com essa delinquência que a Operação Lava Jato tem mostrado. O processo foi distribuído para o ministro Barroso. Aguardo com muita tranquilidade, com equilíbrio, a conclusão dessa investigação, na linha de que quem não deve não teme.
O senhor reafirma que não recebeu dinheiro de caixa 2?
Absolutamente nenhum. Aguardo a conclusão do processo com absoluta serenidade. Estou com a consciência tranquila sobre a investigação concluir pela minha inocência. Ficamos com a imagem da gente exposta. Esse processo é desde abril. Já prestei os esclarecimentos que precisava prestar. Imaginava que houvesse a conclusão agora.
Oficialmente, o senhor é investigado. Como ir para uma campanha eleitoral carregando esse peso?
O fato de ser investigado não significa absolutamente nada. Significa que você é investigado. Não significa que é culpado. Espero que Justiça seja célere. Quanto mais tempo leva, mais tempo sou obrigado a responder esse tipo de pergunta como a que você me faz. É importante dizer que abri a mão do meu foro privilegiado. O Supremo negou. Queria ser investigado como qualquer cidadão comum porque sou contra o foro. Mas não vincule isso à Lava Jato. Não tem nada a ver.
O senhor não foi denunciado, muito menos condenado. Mas ainda não podemos saber que não será. Como acha que o eleitor deve lidar com essa dúvida?
Trabalho com a expectativa de que ao longo de janeiro o processo seja concluído e que o arquivamento se dê. Tenho convicção do arquivamento, que está por vir. Tenho longa vida pública e nunca fui envolvido numa questão como essa. Quando o process eleitoral se iniciar, esse processo terá sido concluído e arquivado. Não tenho a ver com essa delinquência, com essa bandidagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados