Eugênio Ricas pede mais tempo para investigar Ferraço

Ricardo Ferraço enfatiza a necessidade de o partido não participar mais da base do governo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal pediu a prorrogação do prazo da investigação aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador Ricardo Ferraço (PSDB).

A diretoria é comandada pelo delegado federal e ex-secretário de Transparência do Espírito Santo, Eugênio Coutinho Ricas. O pedido foi publicado no andamento do inquérito na quarta-feira (17).

determinar a abertura de um inquérito, em abril de 2017, por conta de declarações de executivos da Odebrecht. Ferraço passou a ser investigado após o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF,

Sérgio Luiz Neves e Benedicto Júnior disseram que houve caixa dois de R$ 400 mil para a campanha de Ferraço ao Senado em 2010, por meio do setor de operações estruturadas da construtora, chamado de "departamento de propinas".

Na época, Ferraço era vice-governador e filiado ao PMDB, partido pelo qual disputou a eleição. O beneficiário foi identificado pelo codinome "Duro", de acordo com os delatores.

Em setembro do ano passado, Fachin concluiu que a acusação contra Ferraço não guardava relação com a Lava Jato. Portanto, o caso saiu da mesa do ministro e foi redistribuído. Na ocasião, o senador comemorou a retirada do vínculo entre ele e a maior operação de combate à corrupção do país.

"Confirma uma confiança que eu sempre tive de que a Justiça seria feita. A decisão é de tirar da 'lista de Fachin' e da Lava Jato. Enfatizo que não só o ministro, mas também o Ministério Público, consideraram que não há relação com a Lava Jato. Nunca tive absolutamente nada a ver com essa delinquência praticada, que está sendo revelada à população. É um novo passo na busca de algo que sempre acreditei, que é provar minha inocência", disse, no ano passado.

Hoje, o relator do caso é o ministro Luís Roberto Barroso.

A PF informou que não pode detalhar motivos da prorrogação. O advogado de Ferraço, José Roberto Santoro, informou estar no exterior.

ENTREVISTA

O senador Ricardo Ferraço afirmou esperar o resultado da apuração com "absoluta tranquilidade" e que tem convicção de que a investigação mostrará a inocência dele. Confira a entrevista:

Como o senhor vê essa prorrogação do prazo do inquérito?

Tenho absoluta consciência e tranquilidade que, ao fim, a minha inocência estará sendo provada por essa investigação que está sendo feita. Desde o princípio eu disse que essas denúncias não dialogavam com a vida real, nem com a verdade. Com o tempo, as coisas vão se revelando. Numa primeira vitória, entendeu-se que essa investigação não tem absolutamente nada a ver com essa depravação, com essa delinquência que a Operação Lava Jato tem mostrado. O processo foi distribuído para o ministro Barroso. Aguardo com muita tranquilidade, com equilíbrio, a conclusão dessa investigação, na linha de que quem não deve não teme.

O senhor reafirma que não recebeu dinheiro de caixa 2?

Absolutamente nenhum. Aguardo a conclusão do processo com absoluta serenidade. Estou com a consciência tranquila sobre a investigação concluir pela minha inocência. Ficamos com a imagem da gente exposta. Esse processo é desde abril. Já prestei os esclarecimentos que precisava prestar. Imaginava que houvesse a conclusão agora.

Oficialmente, o senhor é investigado. Como ir para uma campanha eleitoral carregando esse peso?

O fato de ser investigado não significa absolutamente nada. Significa que você é investigado. Não significa que é culpado. Espero que Justiça seja célere. Quanto mais tempo leva, mais tempo sou obrigado a responder esse tipo de pergunta como a que você me faz. É importante dizer que abri a mão do meu foro privilegiado. O Supremo negou. Queria ser investigado como qualquer cidadão comum porque sou contra o foro. Mas não vincule isso à Lava Jato. Não tem nada a ver.

O senhor não foi denunciado, muito menos condenado. Mas ainda não podemos saber que não será. Como acha que o eleitor deve lidar com essa dúvida?