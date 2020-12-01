Euclério diz que vai pavimentar 100% das ruas de Cariacica até 2024

Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica, logo após divulgação do resultado da apuração Crédito: Fernando Madeira

Rádio CBN Vitória. Nesta segunda-feira (30), ele fez uma primeira reunião com o atual prefeito, Eleito prefeito de Cariacica no último domingo (29), Euclério Sampaio (DEM) já fez sua primeira promessa para o mandato: vai asfaltar 100% das ruas do município. A promessa foi feita durante entrevista à. Nesta segunda-feira (30), ele fez uma primeira reunião com o atual prefeito, Geraldo Luzia Júnior , o Juninho (Cidadania), e instruiu sua equipe de transição a iniciar um levantamento de todas as ruas não pavimentadas em Cariacica.

"Vamos colocar, junto com a pavimentação, ciclovias. No máximo possível. Para isso precisamos de dinheiro e estamos tentando conseguir com o governo do Estado, através do Fundo Soberano. Temos certeza que o governo vai nos auxiliar e, até o final do meu governo, vou pavimentar 100% das ruas do município", prometeu.

Problema antigo na cidade e uma das principais reivindicações entre muitos moradores, a pavimentação de todo o município é algo que o próprio Euclério reconhece como algo desafiador.