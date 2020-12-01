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Promessa após eleição

Euclério diz que vai pavimentar 100% das ruas de Cariacica até 2024

Prefeito eleito se comprometeu a asfaltar todas as ruas que ainda não foram pavimentadas na cidade. Equipe de transição já começou a levantar lista das vias sem asfaltamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 22:34

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 22:34

Euclério Sampaio, do DEM, é eleito prefeito de Cariacica com 58,69% dos votos
Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica, logo após divulgação do resultado da apuração  Crédito: Fernando Madeira
Eleito prefeito de Cariacica no último domingo (29), Euclério Sampaio (DEM) já fez sua primeira promessa para o mandato: vai asfaltar 100% das ruas do município. A promessa foi feita durante entrevista à Rádio CBN Vitória. Nesta segunda-feira (30), ele fez uma primeira reunião com o atual prefeito, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (Cidadania), e instruiu sua equipe de transição a iniciar um levantamento de todas as ruas não pavimentadas em Cariacica.
"Vamos colocar, junto com a pavimentação, ciclovias. No máximo possível. Para isso precisamos de dinheiro e estamos tentando conseguir com o governo do Estado, através do Fundo Soberano. Temos certeza que o governo vai nos auxiliar e, até o final do meu governo, vou pavimentar 100% das ruas do município", prometeu.
Problema antigo na cidade e uma das principais reivindicações entre muitos moradores, a pavimentação de todo o município é algo que o próprio Euclério reconhece como algo desafiador.
Questionado se o município teria capacidade para um projeto como esse, ele reafirmou a promessa: "A gente tem que ter desafio. É o que me mantém vivo e o que nos leva a evoluir".

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