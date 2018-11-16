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EUA elogiam postura de Bolsonaro sobre o 'Mais Médicos' com Cuba

Nesta quinta, um grupo de 196 médicos retornou para Cuba após três anos de trabalho no Brasil

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 12:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 12:33
Os Estados Unidos elogiaram nesta quinta-feira a postura crítica do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre o programa 'Mais Médicos', implementado com a Organização Pan-americana de Saúde (OPS) e Cuba, que motivou na véspera o cancelamento da participação dos profissionais de saúde cubanos.
"Que bom ver o presidente eleito Bolsonaro insistir em que os médicos cubanos no Brasil recebam seu justo salário ao invés de deixar que Cuba leve a maior parte para os cofres do regime", escreveu no Twitter Kimberly Breier, a principal funcionária do Departamento de Estado para a América Latina.
Cuba decidiu sair do programa Mais Médicos Crédito: Arabson
O presidente eleito pretendia submeter os médicos cubanos a um "teste de capacidade", pagar o salário integral aos profissionais e permitir a vinda de suas famílias para o Brasil.
"Em torno de 70% do salário destes médicos é confiscado pela ditadura cubana. E outra coisa, que é uma falta de respeito com os que recebem tratamento por parte destes cubanos: não temos qualquer comprovação de que sejam efetivamente médicos e estejam aptos a desempenhar sua função", declarou Bolsonaro na quarta-feira.
> Retirada de médicos cubanos do Espírito Santo será imediata
> Mais Médicos: fim da parceria prejudica a saúde?
O governo cubano anunciou que iria abandonar o programa brasileiro - do qual participa desde a sua criação, em 2013, devido a declarações do presidente eleito, que anunciou mudanças no programa a partir de 1º de janeiro, quando tomará posse.
Nesta quinta, um grupo de 196 médicos retornou para Cuba após três anos de trabalho no Brasil - os primeiros após o anúncio de Havana de sair do programa Mais Médicos.

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