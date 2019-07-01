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Manifestações

'Eu vejo, eu ouço', diz Moro, ao compartilhar imagens de atos

Os protestos foram idealizados após reportagens do site The Intercept Brasil divulgarem supostas trocas de mensagens entre o ex-juiz e os procuradores da força-tarefa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2019 às 22:28

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 22:28

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Eu vejo, eu ouço. Lava Jato, projeto anticrime, previdência, reforma, mudança, futuro", afirmou no Twitter o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em reação aos atos em seu apoio em diversas cidades do País, neste domingo, 30.
Os protestos foram idealizados após reportagens do site The Intercept Brasil divulgarem supostas trocas de mensagens entre o ex-juiz e os procuradores da força-tarefa.
TWITTER
Apoiadores e críticos do ministro Sergio Moro estão mobilizados no Twitter neste domingo, 30. Entre os dez assuntos mais comentados na rede social, estão as hashtags "Brasil nas ruas", em apoio às manifestações, e "ParadadoOrgulhoGado, com críticas aos atos.

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