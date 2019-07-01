'Eu vejo, eu ouço', diz Moro, ao compartilhar imagens de atos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Eu vejo, eu ouço. Lava Jato, projeto anticrime, previdência, reforma, mudança, futuro", afirmou no Twitter o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em reação aos atos em seu apoio em diversas cidades do País, neste domingo, 30.

Os protestos foram idealizados após reportagens do site The Intercept Brasil divulgarem supostas trocas de mensagens entre o ex-juiz e os procuradores da força-tarefa.

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