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Saúde

'Estou ótimo, embora toda hora queiram me matar', diz Temer

Presidente reclamou nesta quinta-feira (11) das versões pessimistas sobre seu estado de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:36

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:36

Meio sério, meio de brincadeira, o presidente Michel Temer reclamou das versões pessimistas sobre sua saúde Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio sério, meio de brincadeira, o presidente Michel Temer reclamou das versões pessimistas sobre sua saúde: Passei por três cirurgias, tive infecção no fim do ano e nem pude passar quatro dias na praia, como gostaria, mas estou ótimo. Embora toda hora alguém queira me matar. Uns por vontade mesmo, outros por desinformação.
Outro trauma de Temer é ter sido atacado até por velhos amigos durante as duas denúncias do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que poderiam ter lhe custado o mandato. Eles me conhecem a vida toda, sabem que não tenho lanchas, jatos, fazendas, nada disso. E permitem que me chamem de ladrão? É muito duro conviver com isso.
Ele se defendeu da acusação de viver aos solavancos, de recuo em recuo, e se concentrou na notícia de que o governo mudaria a chamada regra de ouro, que impede emissão de dívida para arcar com despesas correntes.
Diz que foi surpreendido pela notícia na imprensa, chamou os ministros econômicos para se informar e mandou suspender o debate: Todo esforço do meu governo é recuperar a economia. Como vou chegar a Davos tendo de explicar que querem flexibilizar justamente as regras de responsabilidade fiscal?
Seu plano para o último ano de mandato é, além de aprovar a reforma da Previdência, continuar com as medidas que tomamos para recuperar o País, não só no Congresso, mas também por decisões administrativas.
No fim, o sonho de amenizar o presidencialismo de coalizão, que deixa os presidentes reféns de partidos e de pressões populistas. A forma será um projeto de semipresidencialismo, mas isso fica para adiante.
Temer acha que a Lava Jato praticamente esgotou o que tinha de fazer e elogiou a decisão do diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, de concluir até dezembro investigações sobre políticos com foro no Supremo: Isso é ótimo. Tira o peso das pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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