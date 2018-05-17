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Eleições 2018

'Estou meditando', diz Temer sobre candidatura à reeleição

Presidente almoçou com aliados na casa do deputado Heráclito Fortes (DEM-PI)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 18:51

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 18:51

Michel Temer, presidente da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (17) que está "meditando" sobre a possibilidade de ser ou não candidato à reeleição em outubro. Na saída de um almoço com alguns aliados, Temer foi questionado por jornalistas se ele teria desistido de sua candidatura. "Estou meditando", respondeu o presidente.
O almoço, que aconteceu na casa do deputado Heráclito Fortes (DEM-PI), inicialmente não foi divulgado na agenda oficial do presidente. Estiveram presentes também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os deputados Benito Gama (PTB-BA) e Arthur Lira (PP-AL) e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.
O deputado Arthur Lira, que participou do encontro, afirmou que não se tratava de reunião de trabalho e que o grupo conversou apenas "amenidades".
"Eu tava em Brasília, como muitos deputados não estão mais aqui, o Heráclito nos chamou para almoçar, mas só conversamos amenidades, nada de mais", afirmou Lira.
Embora, na saída, o presidente Temer tenha falado sobre sua candidatura, Arthur Lira negou que o assunto tenha sido abordado no almoço.

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