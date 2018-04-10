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Fase sem fim

'Estou cansado de falar sobre corrupção', diz Barroso

No entanto, ministro do STF disse que ainda não é possível virar a página do assunto

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 13:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 13:17
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso classificou como "tempestade" o momento atual brasileiro. "Houve chuvas e tempestades e o céu parece muito sujo, mas 30 anos de Constituição na América Latina são motivo de comemoração", afirmou durante o 7ª Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro. "A Constituição brasileira representa um capital político do qual não podemos abrir mão", completou.
O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Crédito: @BlogdoNoblat | Twitter
Em sua opinião, o Brasil vive atualmente um momento especial, de refundação das suas bases éticas nos ambientes público e privado. "Constato imensa demanda da sociedade por integridade e patriotismo", disse.
Como prova do sucesso da Constituição, ele citou períodos passados de ditaduras, que não se repetem há décadas, e também a domesticação da inflação. A terceira "conquista relevante foi uma expressiva inclusão social, de mais de 30 milhões de pessoas". Ele destacou as metas das Nações Unidas de enfrentamento da pobreza.
O ministro do STF comentou estar cansado de falar sobre corrupção. "Apesar da democracia no momento ser complexa, o filme é relativamente bom e nos almeja ver um final feliz. Falar do Brasil de hoje impõe um capítulo que gostaria que fosse curto que é a corrupção. Estou cansado de falar sobre isso, mas ainda não é possível virar a página. Enfrentá-la adequadamente e reduzi-la a nível tolerável faz parte do projeto de país."
Além da corrupção e desigualdade, Barroso mencionou a mediocridade como um problema do país, por não conseguir atrair bons nomes para a política. "O Brasil não pode ser monotemático com a corrupção", afirmou.

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