Estamos nas mãos do STF, diz Humberto Costa sobre Lula

Humberto Costa (PT-PE), líder da minoria no Senado Crédito: Divulgação

O líder da minoria no Senado, Humberto Costa (PT-PE), lamentou a rejeição do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo ele, agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF) o destino do petista e do partido como um todo, já que Lula é a principal liderança da legenda e peça chave nas eleições deste ano.

"Estamos na mão do STF agora. Tem o julgamento do habeas corpus lá e uma definição final sobre prisão em segunda instância, já que o resultado (tomado pela corte em 2016) foi apertado. O que o STF transformou em "pode" acabou virando um 'deve'", disse Costa sobre a decisão por 6 a 5 pelo entendimento que após condenação em segunda instância o réu já pode começar a cumprir pena.

Embora o resultado de hoje já fosse esperado, entre os petistas há um sentimento de que a cada derrota, Lula perde apoio da população. Nas últimas pesquisas de intenção de votos, ele figurou em primeiro lugar, com 36%.

"Até para quem apoia Lula, cada derrota vai diluindo a crença de que ele é inocente. Ele foi condenado em primeira instância, depois em segunda e agora essa derrota na corte superior. O cara olha e fala: 'não é possível que todos os juízes estejam errados sobre Lula e só ele esteja certo'", pondera um petista.

O senador Humberto Costa disse que conversou com Lula hoje pela manhã, antes do julgamento, e disse que ele estava "bem".