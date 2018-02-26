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Segundo MP

Esquema de Cabral na saúde causou prejuízo ao Rio de R$ 173 milhões

Ex-governador vira alvo de nova ação civil púbica por contratos supostamente irregulares envolvendo medicamentos e materias hospitalares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 12:48

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 12:48

Sérgio Cabral Crédito: Reprodução | TV Globo
O ex-governador do Rio Sergio Cabral (MDB) virou alvo de ação civil pública do Ministério Público do Estado por conta de contratos envolvendo medicamentos e materiais médico-hospitalares que resultaram em prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 173 milhões. Preso desde novembro de 2016 e condenado a 87 anos de cadeia, acusado de comandar um esquema bilionário de propina, ele já é réu em 20 processos na Justiça Federal.
O MP, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa também contra os ex-secretários de Estado de Saúde Sérgio Côrtes - que passou 10 meses preso e foi solto este mês -, Marcos Esner Musafir e Felipe Peixoto, além de outros 12 servidores do Estado, uma empresa, um consórcio e quatro executivos.
Um dos empresários é Arthur César de Menezes, o "Rei Arthur". Ele já havia sido acusado de pagar US$ 10 milhões (R$ 33,6 milhões) a Cabral em troca de benefícios em contratos de sua empresa.
Segundo o MP, os denunciados "realizaram contratos para manutenção de serviços de estocagem, distribuição, armazenamento e destinação final de medicamentos, insumos, produtos e materiais médico-hospitalares que resultaram em prejuízo aos cofres do Estado superior a R$173 milhões".
O MP requer suspensão dos direitos políticos dos envolvidos e ressarcimento do erário, entre outras sanções.

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