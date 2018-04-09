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Lula preso

'Espero que STF cumpra seu papel na quarta-feira', diz Gleisi

'Espero que (a ministra) Rosa Weber cumpra palavra ao votar mudança sobre 2ª instância', disse durante entrevista coletiva à imprensa nos arredores da sede da Polícia Federal em Curitiba

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 22:56
Gleisi Hoffman Crédito: Divulgação/Instituto Lula
A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, afirmou neste domingo, 8, que espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) "cumpra o seu papel" na próxima quarta-feira.
Na quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello, da Corte, deve levar ao plenário do STF o pedido de liminar do Partido Ecológico Nacional (PEN) contra a prisão em segunda instância. O requerimento foi feito em uma das duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) que discutem a execução antecipada da pena de forma geral.
Marco Aurélio já disse que a tendência é não decidir sozinho sobre o pleito, mas apresentar em mesa ao colegiado, o que faria os 11 ministros decidirem, no mesmo dia, sobre a liminar.
Gleisi disse que os militantes que defendem a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanecerão acampados na região por prazo indeterminado. "Não vamos sair daqui enquanto Lula não sair", frisou.
A senadora ainda atribuiu a responsabilidade pela permanência da militância no local às decisões do STF e do STJ que culminaram na detenção do ex-presidente. "Sabemos que causamos transtorno, peço desculpas, mas não sairemos daqui sem Lula".
Gleisi cobrou uma sindicância pela ação da Polícia Federal na noite de sábado, 7, quando os militantes foram dispersados com uso de bombas de gás. "Vai ser muito difícil tirar a gente daqui", emendou.

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