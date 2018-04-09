'Espero que STF cumpra seu papel na quarta-feira', diz Gleisi

Gleisi Hoffman Crédito: Divulgação/Instituto Lula

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, afirmou neste domingo, 8, que espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) "cumpra o seu papel" na próxima quarta-feira.

Na quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello, da Corte, deve levar ao plenário do STF o pedido de liminar do Partido Ecológico Nacional (PEN) contra a prisão em segunda instância. O requerimento foi feito em uma das duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) que discutem a execução antecipada da pena de forma geral.

Marco Aurélio já disse que a tendência é não decidir sozinho sobre o pleito, mas apresentar em mesa ao colegiado, o que faria os 11 ministros decidirem, no mesmo dia, sobre a liminar.

Gleisi disse que os militantes que defendem a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanecerão acampados na região por prazo indeterminado. "Não vamos sair daqui enquanto Lula não sair", frisou.

A senadora ainda atribuiu a responsabilidade pela permanência da militância no local às decisões do STF e do STJ que culminaram na detenção do ex-presidente. "Sabemos que causamos transtorno, peço desculpas, mas não sairemos daqui sem Lula".