Escola é reaberta e moradores desocupam prefeitura em Pinheiros

Protesto do Comitê Educação no Campo ocupa a sede da Prefeitura de Pinheiros Crédito: Max Mauro Ferraz/Comitê Educação no Campo

ocupando a prefeitura, finalmente a escola de ensino fundamental da região de Córrego Santa Rita, que atende cerca de oito crianças da comunidade, foi reaberta nesta quinta-feira (03). Durante todo o dia de ontem os moradores reivindicaram garantias de que esta e outras escolas da região não seriam fechadas. Após moradores de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, passarem mais de 12 horas, finalmente a escola de ensino fundamental da região de Córrego Santa Rita, que atende cerca de oito crianças da comunidade, foi reaberta nesta quinta-feira (03). Durante todo o dia de ontem os moradores reivindicaram garantias de que esta e outras escolas da região não seriam fechadas.

O vereador Pablo Renan do Nascimento Pereira (PV), explicou nesta quarta-feira (02) em entrevista ao Gazeta Online que a decisão de fechar a escola foi tomada pelo Conselho Municipal de Educação. Eles apenas comunicaram aos moradores, não houve um diálogo. Além disso, o Conselho deveria ser apenas consultivo e não deliberativo, afirma ele.

Mais que garantir a abertura da escola, os moradores querem que a autorização seja formalizada. Foi uma decisão arbitrária, sem consultar a comunidade. Queremos um decreto do prefeito firmando o compromisso com a educação no campo, disse a agricultora familiar e líder comunitária Alcelany Silva Barbosa, de 43 anos.

Alcelany ressaltou, ainda, que o objetivo da mobilização somente foi alcançado porque toda a comunidade rural entende a importância da educação. Fechar uma escola é matar a comunidade aos poucos. A luta não fluiria se a comunidade não abraçasse. A luta não existiria se a comunidade não reconhecesse a importância da escola, completou.

JUSTIFICATIVA

Para fechar a escola, a prefeitura havia alegado primeiramente que se tratava de uma necessidade de cortar gastos. Mas os moradores rebateram a colocação do poder público. A secretaria não tem argumento plausível para explicar o fechamento. A Secretaria de Educação disse que era por corte de gastos, mas iria levar as crianças para uma outra escola que fica a 14 km daqui. Não justifica o argumento de cortar gastos, disse Alcelany.

Outra justificativa foi a baixa alfabetização das escolas do campo. Nós provamos, sendo ex-alunos do campo, que somos muito bem alfabetizados e cientes dos direitos que temos. Se a justificativa é a baixa alfabetização a responsabilidade é da secretaria, disse a agricultora.

Alcelany comentou ainda a diferença das escolas da cidade e do campo. Não tem comparação com a cidade, onde tem salas abarrotadas de alunos. Aqui as escolas são menores. A questão de quantitativo é diferente, mas essa diferença tem que ser respeitada e cuidada. É uma educação do campo para o campo, completou.

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