ES é o sexto Estado que menos recebeu verba em convênios e contratos da União

Convênio do Estado com o governo federal para a realização das obras de construção do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Linhares foi formalizado no final de 2019, contando com R$ 25 milhões de recursos da União Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

R$ 1,82 bilhão em convênios, contratos, emendas, parcerias com ONGs e recursos extraordinários para o combate à Covid-19. Mesmo ostentando desde 2012 a nota A no Tesouro Nacional , na contramão das contas públicas brasileiras, que estão no vermelho desde 2014, o Espírito Santo foi o sexto Estado que menos recebeu transferências voluntárias do governo federal no ano de 2020. De acordo com dados do relatório Políticas Públicas de Perto, da Secretaria de Governo da Presidência da República, compilados até o mês de julho, o governo estadual e os 78 municípios receberamem convênios, contratos, emendas, parcerias com ONGs e recursos extraordinários para o combate à Covid-19.

Além de ter um dos menores valores absolutos, o Estado também registrou o 8º menor resultado quando considerado o valor proporcional dos repasses, a cada 100 mil habitantes, com o equivalente a R$ 45,3 milhões a cada 100 mil capixabas. Neste caso, os Estados do Norte foram os que receberam, proporcionalmente, os maiores valores: Roraima, teve R$ 315,7 milhões a cada 100 mil habitantes, e o Acre, R$ 178,9 milhões.

Roraima, que possui uma população de somente 605,7 mil habitantes, recebeu, inclusive, mais recursos que o Espírito Santo , com R$ 1,91 bilhões ao todo. Estados como Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, que tem a população semelhante à do Estado, em torno de 4 milhões de habitantes, também receberam valores maiores.

OS REPASSES AO ESPÍRITO SANTO

Dentro do montante de R$ 1,82 bilhão que chegou ao Estado neste ano, o pior panorama é quanto aos repasses de convênios, contratos e parcerias com ONGs. O Estado e seus municípios receberam ao todo R$ 904,6 milhões, o quarto menor valor, atrás somente do Distrito Federal, Amapá e Sergipe. Os convênios são acordos realizados para financiar a compra de bens, contratação de serviços utilizados, principalmente para obras como pavimentação de ruas, construção de quadras esportivas e implantação de sistema de abastecimento de água.

Há ao todo 935 convênios em execução no Espírito Santo, sendo 668 por meio de emendas parlamentares, e 267 junto aos ministérios. Segundo o governo federal, nessa quantia está computado o valor do repasse e o valor da contrapartida de todos os instrumentos assinados que se encontram em execução, considerando todos que foram assinados no período de 2008 a 2020, que ainda não foram finalizados e estão em andamento.

O Espírito Santo contou também com outros R$ 35 milhões que correspondem a 69 contratos de compras públicas firmados durante o ano de 2020, e R$ 731,9 milhões para o combate à Covid-19, sendo R$ 400,4 milhões ao governo do Estado, e R$ 331,5 milhões às prefeituras. O valor representa a soma do repasse do socorro financeiro aos Estados e municípios e às despesas adicionais dos ministérios em 2020.

Por fim, há R$ 151,2 milhões em emendas individuais dos deputados federais e senadores, empenhados até o mês de julho, ou seja, com autorização para gastar. O total aprovado no Orçamento da União foi de R$ 207,2 milhões para os membros da bancada capixaba.

O relatório não citou as transferências obrigatórias feitas pela União aos Estados e municípios, que são aquelas determinadas pela legislação para financiar determinadas áreas, como o SUS, na saúde, e o Fundeb, para a educação, por exemplo.

Os dados divulgados neste primeiro relatório da Secretaria de Governo, do ministro Luiz Eduardo Ramos, estão sendo divulgados sem comparativo direto com períodos anteriores ou outros Estados. Eles estavam disponíveis em painéis do governo federal, mas pulverizados em diferentes sites.

A AVALIAÇÃO DO GOVERNO

As transferências de recursos feitas pelo governo federal possuem significativa importância, para os gestores, pois é por meio delas que é possível, muitas vezes, custear investimentos importantes, e também como forma de dar um retorno à população local, já que a maior parte dos impostos vão para a União, e não para os governos locais.

O secretário de Estado de Planejamento, Álvaro Duboc, pontuou que embora os repasses da União durante a pandemia, pela lei de socorro aos Estados e municípios, tenha sido muito significativo para atravessar este momento de redução de cerca de 10% da receita, seria justo que o Espírito Santo recebesse um incremento na atenção federal.

"Somos um Estado que tem nota A na gestão fiscal desde 2012, e poderíamos ser vistos sob esta perspectiva. Precisamos de investimentos para melhorar a plataforma logística, a nossa ligação com os Estados vizinhos e o escoamento da produção agrícola, e seria justo este reconhecimento por parte da União", afirmou.

Ele acrescenta que em 2020 observou-se um montante de repasses no mesmo patamar dos anos anteriores, mas com algumas baixas, por conta de ações que foram paralisadas devido à pandemia. Há recursos que são vinculados a programas, como por exemplo o "Dinheiro Direto na escola", e que com as escolas fechadas, não estão chegando.

"Seria importante também que o governo federal auxiliasse além das áreas que ele está obrigado, que são principalmente a saúde e educação. O sistema prisional e a segurança pública, por exemplo, precisam receber apoio financeiro e uma melhor definição de estratégias", disse.

A Secretaria de Governo da Presidência da República foi procurada para comentar sobre as transferências aos Estados e municípios e seus critérios, mas não respondeu a esse questionamento.

PRORROGADAS

Devido à pandemia, o governo federal prorrogou até 31 de dezembro de 2020 o prazo de vigência das transferências voluntárias da União que venceriam ao longo deste ano. Segundo o Ministério da Economia, a medida representa a manutenção da aplicação de R$ 27,6 bilhões em obras, serviços e aquisições de equipamentos nos Estados, municípios e Distrito Federal.