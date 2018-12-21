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Relações Exteriores

Ernesto Araújo deve reduzir secretarias no Itamaraty

Futuro ministro das Relações Exteriores evitou antecipar detalhes das mudanças; orientação é reduzir número de cargos em todos os ministérios

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 20:43
O futuro ministro das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Fraga Araújo Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O futuro ministro de Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, disse nesta sexta-feira, 21, que deve reduzir o número de secretarias do Itamaraty, sem detalhar como será a nova estrutura. Atualmente, o Ministério de Relações Exteriores (MRE) abrange nove subsecretarias-gerais  e respectivas coordenações, departamentos e divisões.
Vai ter uma diminuição, mas não queria antecipar os dados do Itamaraty porque vai ter uma MP (medida provisória) conjunta, disse Araújo na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.
Segundo Araújo, a orientação do futuro de governo é de reduzir o número de pessoas dentro de todos os ministérios, mas, como no Itamaraty a maioria dos cargos é de carreira, ele não detalhou como será o corte. A orientação geral é diminuir cargo comissionado, então a gente vai se adaptar a essa orientação.
DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO 
 
Mais cedo, o futuro ministro escreveu no Twitter que vai criar um departamento do agronegócio. Esse departamento vai ficar dentro de uma subsecretaria, explicou. Estamos criando no Itamaraty um Departamento do Agronegócio para trabalhar junto com o Ministério da Agricultura na conquista de mercados internacionais. Daremos ao agro a atenção que no MRE ele nunca teve, declarou na rede social.
Araújo afirmou também que pretende trabalhar para melhorar a imagem do agronegócio nacional e que o setor faz parte do projeto de "engrandecimento do Brasil". Querem jogar a agricultura contra os ideais do povo brasileiro? Não conseguirão. O trabalho incansável, a fé, a inventividade, o patriotismo dos agricultores são a própria essência da brasilidade".

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