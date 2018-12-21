Ernesto Araújo deve reduzir secretarias no Itamaraty

Mais cedo, o futuro ministro escreveu no Twitter que vai criar um departamento do agronegócio. Esse departamento vai ficar dentro de uma subsecretaria, explicou. Estamos criando no Itamaraty um Departamento do Agronegócio para trabalhar junto com o Ministério da Agricultura na conquista de mercados internacionais. Daremos ao agro a atenção que no MRE ele nunca teve, declarou na rede social.