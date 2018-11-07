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Nomeação

Equipe de transição de Bolsonaro terá mais três mulheres

Ao todo, quatro mulheres já foram anunciadas; nomeação deverá ser publicada em breve

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 19:30
A coronel do Bombeiros Márcia Silva Crédito: Divulgação
A equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que mais três mulheres farão parte do grupo: a tenente do exército Sílvia Nobre Waiãpi, a economista Clarissa Costa Longa e a ex-tenente do Exército Liane de Moura. A nomeação delas deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.
Ao todo, quatro mulheres já foram anunciadas: a coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Márcia Amarílio da Cunha Silva já participa das reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde se reúne a equipe, e também deve ser nomeada nos próximos dias.
A primeira leva de nomeações não teve nenhuma mulher. O Diário Oficial trouxe em edição extra na segunda-feira a nomeação de 27 homens. O grupo é coordenado pelo ministro extraordinário Onyx Lorenzoni e está dividido em dez áreas temáticas, número que pode aumentar no decorrer do trabalho .
Márcia Silva é assessora parlamentar do Conselho de Corpos de Bombeiros. Ela é especialista em segurança pública e chegou ao time de Bolsonaro por meio de um grupo formado por generais da reserva, comandado por Augusto Heleno, indicado para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
Clarissa Costalonga e Gandour é doutora em Economia, com ênfase em Desenvolvimento Econômico, pela PUC-Rio. É pesquisadora do Climate Policy Initiative (CPI) e do Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas da PUC-Rio (NAPC/PUC-Rio).
Liane de Moura Fernandes Costa é formada em Engenharia Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Tocantins e é especialista em Construções Sustentáveis.
Sílvia Nobre Waiãpi é a primeira militar indígena a integrar as Forças Armadas.

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