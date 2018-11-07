Equipe de transição de Bolsonaro terá mais três mulheres

A coronel do Bombeiros Márcia Silva Crédito: Divulgação

A equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que mais três mulheres farão parte do grupo: a tenente do exército Sílvia Nobre Waiãpi, a economista Clarissa Costa Longa e a ex-tenente do Exército Liane de Moura. A nomeação delas deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.

Ao todo, quatro mulheres já foram anunciadas: a coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Márcia Amarílio da Cunha Silva já participa das reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde se reúne a equipe, e também deve ser nomeada nos próximos dias.

A primeira leva de nomeações não teve nenhuma mulher. O Diário Oficial trouxe em edição extra na segunda-feira a nomeação de 27 homens. O grupo é coordenado pelo ministro extraordinário Onyx Lorenzoni e está dividido em dez áreas temáticas, número que pode aumentar no decorrer do trabalho .

Márcia Silva é assessora parlamentar do Conselho de Corpos de Bombeiros. Ela é especialista em segurança pública e chegou ao time de Bolsonaro por meio de um grupo formado por generais da reserva, comandado por Augusto Heleno, indicado para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Clarissa Costalonga e Gandour é doutora em Economia, com ênfase em Desenvolvimento Econômico, pela PUC-Rio. É pesquisadora do Climate Policy Initiative (CPI) e do Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas da PUC-Rio (NAPC/PUC-Rio).

Liane de Moura Fernandes Costa é formada em Engenharia Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Tocantins e é especialista em Construções Sustentáveis.