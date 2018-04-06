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Equipe de filme sobre Lava Jato preparada para registrar prisão de Lula

'Certamente isso dá um gás no filme', diz produtor

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 18:29
Produtores do filme "Lava Jato - A Lei é para Todos 2" estão na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para filmar a possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Há 10 integrantes da produtora responsável pelo filme registrando a movimentação da imprensa no local e prontos para acompanhar a eventual chegada de Lula. "O filme também terá cenas reais e estamos aproveitando este dia", disse ao "Broadcast Político/Estadão" o produtor Tomislav Blazic.
O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert/Arquivo
O segundo filme, com previsão de ser lançado no fim do ano, procurará retratar a Lava Jato no período após a condução coercitiva de Lula, onde o primeiro filme parou. A ideia inicial, conforme o produtor, era encerrar a segunda produção mostrando as delações da JBS, mas a possibilidade de Lula ser preso estendeu o trabalho. "Certamente isso dá um gás no filme. Mas não é só o Lula, a Lava Jato pegou todos", comentou o produtor.

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