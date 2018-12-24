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Espírito Santo

Equipe Casagrande: os nomes já definidos pelo governador eleito

Governador eleito deve definir até terça-feira (25) o nome do secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 18:15
Renato Casagrande, governador eleito (PSB) Crédito: Ricardo Medeiros
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) afirmou que deve definir até esta terça-feira (25) o nome do secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, a última pasta em aberto do primeiro escalão.
OS NOME JÁ DEFINIDOS PARA O GOVERNO 
- Agência Estadual de Recursos Hídricos: Fábio Ahnert;
- Agricultura: Paulo Foletto (PSB);
- Bandes: Angelo Baptista;
- Banestes: Vasco Cunha Gonçalves;
- Casa Civil: Davi Diniz (PPS);
- Casa Militar: Coronel Jocarly Aguiar;
- Cesan: Cael Linhalis;
- Ceturb: Raphael Trés;
- Chefia de Gabinete: Valésia Perosini (PSB);
- Ciência e Tecnologia: Cristina Engel;
- Comunicação: Flávia Mignoni;
- Controle e Transparência: Edmar Camata (PSB);
- Corpo de Bombeiros: Coronel Cerqueira;
- Cultura: Fabrício Noronha;
- Desenvolvimento: Heber Resende;
- Desenvolvimento urbano: Marcos Vicente (PP);
- Direitos Humanos: Nara Borgo;
- Educação: Vitor Amorim de Angelo;
- Esportes: Marcelo Santos (PDT);
- Fapes: Denio Rabelo Arantes;
- Fazenda: Rogélio Pegoretti (PSB);
- Polícia Militar: Coronel Moacir Mendonça;
- Polícia Civil: Darcy Arruda;
- Gestão e Recursos Humanos: Lenise Loureiro (PPS);
- Governo: Tyago Hoffmann (PSB);
- Iema: Alaimar Fuiza;
- Instituto Jones Santos Neves: Luiz Paulo Vollozo Lucas (PPS);
- Justiça: Luiz Carlos Cruz;
- Meio Ambiente: Fabrício Machado (PV);
- Planejamento: Álvaro Duboc;
- Procurador-Geral do Estado (PGE): Rodrigo de Paula;
- Saúde: Nésio Fernandes (PCdoB);
- Segurança Pública: Roberto Sá;
- Turismo: Dorval de Assis Uliana.
 
 
 
 
 
 

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