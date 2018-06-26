Entenda o que está jogo no recurso de Lula ao STF

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou uma, duas, dezenas de vezes, mas os pedidos para tirar o petista da prisão ainda não surtiram efeito. O novo recurso, apresentado na noite de segunda-feira (25), seria levado nesta terça-feira (26) à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas não deu certo. Aparentemente, o caso não tem poder para rever o entendimento até aqui do STF de que o cumprimento da condenação pode ser iniciado a partir de sentença confirmada por tribunal. Ou seja, condenado em segunda instância pode ir para a cadeia.

Mas a defesa insiste que a condenação inicial, do juiz Sérgio Moro, tenha seus efeitos suspensos. Ou seja, o recurso não tenta só tirar Lula da prisão, como também liberá-lo, mesmo que temporariamente, da pecha ter ter uma condenação em segunda instância, garantindo assim o direito de o petista disputar a eleição presidencial.

O novo recurso seria a derradeira tentativa para que a Corte julgasse o caso antes de entrar de recesso no final desta semana. Mas o relator do caso, ministro Edson Fachin, preferiu levar o caso ao plenário, o que joga a decisão para o segundo semestre.

O novo pedido é uma discussão jurídica que afeta o mundo político: o acusado está preso, por condenação em segunda instância, e quer ser candidato à Presidência da República.

Aparentemente, o caso não tem poder para rever o entendimento até aqui do STF de que o cumprimento da condenação pode ser iniciado a partir de sentença confirmada por tribunal. Ou seja, condenado em segunda instância pode ir para a cadeia. Quando a defesa de Lula acreditou que o plenário do STF poderia mudar seu entendimento julgando um processo que o envolve não deu certo. No julgamento, a ministra Rosa Weber avisou que o momento de a corte mudar a jurisprudência deve ser num processo de caráter mais amplo. E Lula saiu derrotado.

Agora, a defesa de Lula tenta, a princípio, um recurso de outro âmbito. Suspender os efeitos da condenação até os recursos cheguem ao STF. Hoje, a apelação de Lula sobre o mérito da condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro está na esfera do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, o TRF4. E o STF terá que decidir se esse tipo de recurso é ou não admissível.