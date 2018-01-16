Encontro de Temer com diretor da PF foi sobre segurança, diz Planalto

Na conversa, segundo apurou a reportagem, os dois conversaram ainda sobre a possível criação de uma polícia federal fardada Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Michel Temer e o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, conversaram na manhã desta segunda-feira, 15, sobre segurança pública e segurança nas fronteiras, segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Na conversa, segundo apurou a reportagem, os dois conversaram ainda sobre a possível criação de uma polícia federal fardada. Auxiliares do presidente negam que os dois tenham tratado do depoimento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que aconteceu nesta segunda-feira. Interlocutores do Planalto também dizem que não foi tratado na conversa sobre as repostas para as 50 perguntas que foram encaminhadas a Temer pela Polícia Federal no inquérito sobre suposto esquema de corrupção no Porto de Santos.