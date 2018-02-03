Empresário em vídeo de Cristiane foi alvo de ações na Justiça

Cristiane Brasil falou sobre questões trabalhistas em barco Crédito: Reprodução

Um dos homens que aparece ao lado da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) no vídeo em que a deputada fala sobre ações que enfrentou na Justiça Trabalhista também teve o nome incluído no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, segundo apurou o G1.

Cristiane teve sua posse como ministra do Trabalho suspensa justamente por questões trabalhistas. No vídeo, o empresário Flávio Eliziário Gomes Ferreira, de 56 anos, sócio da FGF Empreendimentos e Incorporação Ltda, fala: Eu posso dar uma declaração como empresário aqui. Ação trabalhista toda hora a gente tem. A gente indeniza, paga...

A FGF responde a um inquérito civil no Ministério Público do Trabalho. De acordo com a assessoria de imprensa do MPT-RJ, uma funcionária fez denúncias em 2012 sobre falta de equipamento de proteção, instalações sanitárias fora da lei, irregularidades nas estruturas, falta de exames médicos para os empregados, falta de estruturas com laje para evitar acidentes, entre outros.

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi aberto em julho de 2014 para que as não conformidades fossem solucionadas. Em maio de 2015, a fiscalização do Ministério do Trabalho não localizou mais a empresa, que tinha como endereço Camboinhas, em Niterói. O MPT propôs, então, o arquivamento do processo, informando que o descumprimento do TAC resultaria no desarquivamento da investigação.

Em outro processo, que corria até 18 de janeiro de 2018, um vigilante diz que trabalhou na FGF Empreendimentos entre 23 de setembro de 2013 e 2 de junho de 2014. Na Justiça do Trabalho, ele reclamou de vários itens: diferença salarial em relação ao piso da categoria, reconhecimento do vínculo empregatício, horas extras, jornada excessiva, adicional noturno, aviso prévio, férias, 13º salários, INSS, seguro desemprego e vales transporte e refeição, FGTS e danos morais.

Após atrasos nos pagamentos acertados entre as partes e tentativas de bloqueios bancários, a dívida foi quitada em dinheiro e com correções.