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Repercussão

Empresariado capixaba vê condenação de Lula como positiva

Líderes de entidades do setor produtivo afirmam que Lula fica mais longe do Planalto e isso facilita a recuperação econômica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 00:04

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 00:04

O setor produtivo capixaba reagiu com otimismo diante da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP).
Dirigentes das principais entidades empresariais do Estado ouvidos pelo Gazeta Online viram a unanimidade da decisão como positiva para a recuperação da economia, em função da maior dificuldade que o ex-presidente terá em ser candidato nas eleições de 2018.
Eles ponderaram ainda sobre o fortalecimento das instituições democráticas e a segurança jurídica do país, demonstrada com o julgamento. Confira o que cada um disse:
Léo de Castro, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)
"Essa é uma demonstração que as instituições do país atingiram um nível de maturidade e bom funcionamento, se tornando maiores que as pessoas e tendo sua responsabilidade perante a nação inteira. Mostra ainda que a democracia brasileira está evoluindo, o que só acontece com instituições que têm sua independência a despeito de outras pressões. O mercado e o setor produtivo reagem positivamente e com otimismo porque, de alguma forma, Lula e o Partido dos Trabalhadores acenam com uma agenda econômica contrária ao que o setor acredita ser a correta para o desenvolvimento do país, de reformas e desenvolvimento consistente."
José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES)
"A gestão do PT foi uma catástrofe. Isso culminou em uma série de denúncias graves que levaram à Lava Jato. A operação identificou que muitas lideranças do PT estavam envolvidas nos esquemas de corrupção e isso respingou no ex-presidente Lula. Penso que agora com essa definição, o país passa por uma nova transformação. Acho que é um exemplo que as nossas lideranças da magistratura estão dando de passar a limpo algo que realmente aprofundou a grave crise econômica do país. O que se pensa agora é reavaliar as lideranças que poderão assumir o país nas eleições de 2018. Acho que mais do que nunca tem que haver uma avaliação profunda quando indicarmos nossos representantes."
Marcílio Machado, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação (Sindiex)
"A história mostra que foi nos grandes momentos de crise no mundo, através da capacidade de adaptações e fortalecimento das instituições, que muitos países evoluíram. Logo, é a nossa oportunidade, porque essa foi a prova de que as instituições funcionam e que nenhum indivíduo está acima da lei e nossa democracia está mais forte. Isso influencia os negócios, porque se o investidor estrangeiro percebe que as instituições funcionam, que há ordem e segurança jurídica, ele tem mais confiança e investe. Então, esse um momento importante para a volta da confiança do brasileiro e do investidor estrangeiro, que são fundamentais para a economia."
Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon)
"A condenação do ex-presidente Lula traz reflexos positivos para o país como um todo, e obviamente para o setor produtivo. Precisamos trazer mais tranquilidade política, para que a política não atrapalhe a economia. A crise que estamos vivendo é fruto dessa crise política e da má gestão de gestores anteriores, que mudaram muitos parâmetros econômicos. A condenação do ex-presidente traz certa tranquilidade de que as coisas estão avançando de uma forma mais clara e objetiva em relação à sociedade. Esperamos que com isso volte a se avançar com as reformas e agenda do Brasil, como a reforma da Previdência. Isso traz confiança para destravar o setor produtivo." 

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