Empresa que atua no ES é investigada pela Lava Jato

Deflagrada pela Polícia Federal em São Paulo e Minas Gerais no dia 1º de março, a Operação Descarte é um desdobramento da Lava Jato e investiga suposto envolvimento de empresas de limpeza pública em desvios de R$ 100 milhões. Uma das empresas tem contratos milionários em vigor com as prefeituras de Vitória e Vila Velha.
Trata-se da Corpus Saneamento e Obras. De acordo com a PF, no esquema, as empresas de lixo, contratadas pelo município de São Paulo, simulavam aquisição de produtos de limpeza de fornecedores fictícios. O dinheiro da transação ia para empresas fantasmas e beneficiários reais. A investigação partiu de delação do doleiro Alberto Youssef.
Não há qualquer indício de eventuais crimes praticados pela empresa no Estado. E as prefeituras afirmam que fiscalizam os contratos e a prestação dos serviços.
Em São Paulo, a investigação atingiu consórcio Soma, do qual a Corpus faz parte e detém 18% de participação.
De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Vitória, o contrato original é de 2014, de R$ 73,3 milhões. Outros R$ 93,1 milhões aparecem como aditivos, com encerramento em 2019. São R$ 166 milhões, ao todo. O Portal de Vila Velha mostra mais de R$ 89,8 milhões de contrato com a empresa só em 2017.
Em nota, a administração de Vitória informou que todos os contratos firmados pelo município, independente da empresa prestadora de serviço, passam por auditoria interna corriqueira.
Vila Velha, também por nota, informou que fiscaliza os serviços prestados por empresas à municipalidade, como é o caso da Corpus e que não registrou problemas nos serviços.
A Corpus informou que trabalha dentro dos critérios da legalidade e da transparência e que, na esfera judicial, está à disposição para esclarecer os fatos.