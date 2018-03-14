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Limpeza pública

Empresa que atua no ES é investigada pela Lava Jato

Firma de limpeza pública foi ligada a escândalo em São Paulo

Publicado em 14 de Março de 2018 às 00:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 00:42
Deflagrada pela Polícia Federal em São Paulo e Minas Gerais no dia 1º de março, a Operação Descarte é um desdobramento da Lava Jato e investiga suposto envolvimento de empresas de limpeza pública em desvios de R$ 100 milhões. Uma das empresas tem contratos milionários em vigor com as prefeituras de Vitória e Vila Velha.
Trata-se da Corpus Saneamento e Obras.  De acordo com a PF, no esquema, as empresas de lixo, contratadas pelo município de São Paulo, simulavam aquisição de produtos de limpeza de fornecedores fictícios. O dinheiro da transação ia para empresas fantasmas e beneficiários reais. A investigação partiu de delação do doleiro Alberto Youssef.
Não há qualquer indício de eventuais crimes praticados pela empresa no Estado. E as prefeituras afirmam que fiscalizam os contratos e a prestação dos serviços.
Em São Paulo, a investigação atingiu consórcio Soma, do qual a Corpus faz parte e detém 18% de participação.
De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Vitória, o contrato original é de 2014, de R$ 73,3 milhões. Outros R$ 93,1 milhões aparecem como aditivos, com encerramento em 2019. São R$ 166 milhões, ao todo. O Portal de Vila Velha mostra mais de R$ 89,8 milhões de contrato com a empresa só em 2017.
Em nota, a administração de Vitória informou que todos os contratos firmados pelo município, independente da empresa prestadora de serviço, passam por auditoria interna corriqueira.
Vila Velha, também por nota, informou que fiscaliza os serviços prestados por empresas à municipalidade, como é o caso da Corpus e que não registrou problemas nos serviços.
A Corpus informou que trabalha dentro dos critérios da legalidade e da transparência e que, na esfera judicial, está à disposição para esclarecer os fatos.
 

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