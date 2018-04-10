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Investigação

Empresa de ex-governador e de deputado federal de Minas é alvo da PF

Companhia dos dois políticos do PMDB foi alvo de busca da Polícia Federal

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 15:41
A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta terça-feira (10) mandados de busca e apreensão na sede da empresa do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso e de seu filho e deputado federal Newton Cardoso Jr, ambos do PMDB de Minas Gerais. As investigações da Polícia Federal apontam que a empresa Florestal Vale Jequitinhonha, recebeu transferências de uma offshore e depois os valores foram sacados de forma fracionada, em uma operação típica de lavagem de dinheiro, segundo a investigação. Outra companhia dos dois políticos também foi alvo de busca.
Newton Cardoso Jr (PMDB-MG) Crédito: Divulgação
Ao todo, foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. A operação ocorre no mesmo dia em que foi publicada uma entrevista do ex-governador mineiro na qual ele afirma que diversos políticos que o acusaram de ser corrupto serão presos e ele está livre.
"Lula está aguardando esse pessoal todo: Temer, Moreira, Eliseu (Padilha). Geddel já está lá. Como também está aguardando Aécio, esse pessoal do Anastasia, estão todos na fila para ir para a cadeia. E todos me xingavam: ah o Newton é corrupto. Olha o corrupto aí: está livre", disse ao jornal mineiro "Hoje em Dia".

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