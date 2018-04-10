Empresa de ex-governador e de deputado federal de Minas é alvo da PF

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta terça-feira (10) mandados de busca e apreensão na sede da empresa do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso e de seu filho e deputado federal Newton Cardoso Jr, ambos do PMDB de Minas Gerais. As investigações da Polícia Federal apontam que a empresa Florestal Vale Jequitinhonha, recebeu transferências de uma offshore e depois os valores foram sacados de forma fracionada, em uma operação típica de lavagem de dinheiro, segundo a investigação. Outra companhia dos dois políticos também foi alvo de busca.

Newton Cardoso Jr (PMDB-MG) Crédito: Divulgação

Ao todo, foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. A operação ocorre no mesmo dia em que foi publicada uma entrevista do ex-governador mineiro na qual ele afirma que diversos políticos que o acusaram de ser corrupto serão presos e ele está livre.