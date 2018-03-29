Em Vitória, ministro dos Transportes anuncia saída do governo

Quintella (centro) faz parte do grupo de ministros que tem a intenção de concorrer nas próximas eleições Crédito: Vitor Jubini

O ministro dos transportes, Maurício Quintella, durante sua fala na cerimônia de inauguração do novo aeroporto de Vitória, na manhã desta quinta-feira (29), anunciou a sua saída da pasta. Quintella faz parte do grupo de ministros que tem a intenção de concorrer nas próximas eleições.

Além dele, também planejam deixar seus cargos Marx Beltrão (MDB-AL): Turismo; Ricardo Barros (PP-PR): Saúde; Sarney Filho (PV-MA): Meio Ambiente; Fernando Coelho Filho (sem partido-PE): Minas e Energia; Leonardo Picciani (MDB-RJ): Esporte; Osmar Terra (MDB-RS): Desenvolvimento Social; Mendonça Filho (DEM-PE): Educação; Helder Barbalho (MDB-PA): Integração Nacional e Henrique Meirelles: Fazenda.

Por lei, ministros que quiserem se candidatar em outubro precisam deixar os cargos seis meses antes do pleito, prazo que neste ano termina em 7 de abril.

A CERIMÔNIA

Com mais de 30 minutos de atraso, o avião presidencial de Michel Temer aterrissou no aeroporto de Vitória, na pista velha, contrariando a expectativa inicial de pouso na pista nova. No palco, junto com ministros e políticos do Estado, o presidente ouviu a execução do Hino Nacional. Ao lado dele está o vice governador, César Colnago, representando o governador Paulo Hartung, que não compareceu ao evento.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, foi o primeiro a discursar e ressaltou o trabalho executado pelos profissionais que trabalharam na obra, arrancando aplausos do público. O deputado Lelo Coimbra e a senadora Rose de Freitas falaram na sequência, destacando a importância da obra para o Espírito Santo.

Após a apresentação, de cerca de 15 minutos, do grupo dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, foi a vez do senador Ricardo Ferraço discursar.

Enquanto as autoridades discursam no segundo andar, um protesto contra o governo Temer acontece no saguão do primeiro piso e do lado de fora do terminal.

Henrique Meirelles, que neste semana também renunciou ao ministério da Fazenda para disputar as eleições de 2018, disse que a estrutura do novo terminal vai reduzir ruídos nas áreas vizinhas e possibilitar novos investimentos e empregos.