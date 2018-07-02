Em vídeo publicado no Twitter, Lula se compara a Tiradentes

A filmagem de Lula foi feita antes dele ser preso Crédito: Reprodução

Em um vídeo publicado neste domingo no Twitter, o ex-presidente Lula se compara a Tiradentes e diz que vai entrar para a História como o governante que mais fez "inclusão social no país". A filmagem foi feita antes dele ser preso, no dia 7 de abril, e só divulgada agora.

Lula começa o vídeo, de pouco mais de um minuto, falando que foi julgado para evitar que volte a fazer o maior governo do Brasil. Ele afirma que é inocente e que ficará marcado na História como o presidente que criou mais universidades e escolas técnicas, facilitando o acesso de jovens à educação. Finaliza citando Tiradentes.

"O herói não é o cara que enforcou Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói", afirma ele.