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Antes da prisão

Em vídeo publicado no Twitter, Lula se compara a Tiradentes

Gravação, revelada neste domingo, foi filmada antes de o ex-presidente ser preso

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 09:33
A filmagem de Lula foi feita antes dele ser preso Crédito: Reprodução
Em um vídeo publicado neste domingo no Twitter, o ex-presidente Lula se compara a Tiradentes e diz que vai entrar para a História como o governante que mais fez "inclusão social no país". A filmagem foi feita antes dele ser preso, no dia 7 de abril, e só divulgada agora.
Lula começa o vídeo, de pouco mais de um minuto, falando que foi julgado para evitar que volte a fazer o maior governo do Brasil. Ele afirma que é inocente e que ficará marcado na História como o presidente que criou mais universidades e escolas técnicas, facilitando o acesso de jovens à educação. Finaliza citando Tiradentes.
"O herói não é o cara que enforcou Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói", afirma ele.
Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, em São Paulo. Veja o vídeo.

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