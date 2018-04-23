Em vídeo, Lula diz que 'poderia ter fugido, mas não quis'

Mensagem de Lula foi divulgada neste domingo (22) Crédito: Reprodução

Em um vídeo divulgado neste domingo (22) nas redes sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que poderia ter fugido e buscado abrigo em países vizinhos, mas "não quis fugir" para provar sua inocência. A mensagem à militância foi gravada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, antes de Lula se entregar no dia 7 de abril e ser transferido para a sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná.

"Eu estive na divisa do Paraguai como Brasil. Estive em Foz do Iguaçu, vizinho do Uruguai e Argentina. Eu poderia ter ido para embaixada, mas eu não quis fugir, porque quem é inocente não corre, enfrenta", disse.

No vídeo, Lula explica por que aceitou o cumprimento do mandado de prisão:

"Não tenho medo das denúncias contra mim porque sou inocente e não sei se meus acusadores são inocentes".

Em outro trecho, o ex-presidente afirma que há políticos que não têm honra e não se defendem, mas este não seria o caso dele.

"Eu tenho muita honra e quero me defender. Por isso eu estou muito tranquilo".

Por fim, o petista, que aproveitou o vídeo para convocar a mobilização da militância, disse que estava indo a Curitiba para ver o que queriam o juiz Sergio Moro e procurador Deltan Dallagnol;

"(Quero) saber se eles estão dispostos a discutir comigo e debater publicamente os processos, porque quero provar que eles estão mentindo a meu respeito."

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