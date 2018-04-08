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Antes da prisão

Em vídeo, Lula diz que defesa entrará com recurso

O ex-presidente gravou o vídeo antes de tomar a decisão de se entregar à Polícia Federal, no sábado (7) em conversa com o Frei Betto

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 16:54
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em vídeo postado neste domingo (8) em suas redes sociais, que a ainda tem recurso para recorrer à sua prisão e que seus advogados entrarão na segunda-feira (9) com o embargo dos embargos - recurso em que se busca esclarecer uma omissão ou contradição de uma decisão. Ele disse ainda que aguarda alguma decisão jurídica e que espera estar junto do povo na semana que vem. Assista:
"Estou muito bem companheiros e companheiras. Estou leve, com a consciência tranquila de que pode demorar um pouco, mas vamos vencer essa batalha... Quem sabe, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos", declarou Lula.

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