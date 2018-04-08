Em vídeo, Lula diz que defesa entrará com recurso

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em vídeo postado neste domingo (8) em suas redes sociais, que a ainda tem recurso para recorrer à sua prisão e que seus advogados entrarão na segunda-feira (9) com o embargo dos embargos - recurso em que se busca esclarecer uma omissão ou contradição de uma decisão. Ele disse ainda que aguarda alguma decisão jurídica e que espera estar junto do povo na semana que vem. Assista: