Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pré-candidato à presidência

Em site oficial, Ciro se apresenta como candidato 'ficha-limpa'

Presidenciável do PDT afirmou ainda que passa longe dos 'escândalos e da roubalheira'

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 01:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 01:14
No momento em que Ciro se aproxima dos petistas após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado na Lava Jato, o presidenciável faz questão de dizer aos eleitores que é ficha-limpa Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes colocou no ar o site oficial de sua pré-campanha, em que se apresenta ao eleitorado como um político que passa longe dos escândalos e da roubalheira. No momento em que Ciro se aproxima dos petistas após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado na Lava Jato, o presidenciável faz questão de dizer aos eleitores que é ficha-limpa e que o Brasil precisa de decência na política.
Um dos primeiros pré-candidatos a lançar um canal oficial de comunicação, além das redes sociais, o pedetista se define como um político honesto, experiente, corajoso e independente, que age de acordo com o que pensa e sente. Eu sempre soube que, para ser independente, não podia ter o rabo preso com ninguém, afirma.
O pré-candidato diz ainda ter orgulho de sua trajetória como deputado, prefeito, governador e ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e Integração Nacional na era Lula. Posso me orgulhar de nunca ter tido meu nome envolvido em qualquer tipo de escândalo ou roubalheira. O que nós precisamos no Brasil é de decência na política, preparo e experiência, prega.
Um vídeo traz a biografia de Ciro, onde o apresenta como candidato ficha-limpa. Aos 60 anos, Ciro tem o preparo, a firmeza, a experiência e a honestidade que o Brasil precisa, diz a apresentação. Apesar de se apresentar como um político do Nordeste, Ciro destaca em seu portal que nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e que aos 4 anos sua família se mudou para Sobral, no Ceará.
De olho no eleitorado nordestino, em especial os eleitores do ex-presidente Lula, o pedetista dá destaque ao fato de ter tirado do papel o projeto da transposição do rio São Francisco durante sua gestão à frente do Ministério da Integração Nacional do governo Lula.
Faltando três meses para o início da campanha oficial, os pré-candidatos estão cada vez mais ativos nas redes sociais e organizando as equipes que cuidarão de suas imagens.
Ciro, por exemplo, faz transmissões ao vivo das agendas oficiais e das entrevistas coletivas. Ciro escolheu como marqueteiro o jornalista Manoel Canabarro. Ele já trabalhou com o publicitário Duda Mendonça, que fez a campanha presidencial de Lula em 2002. Foi o próprio Duda que apresentou o jornalista ao presidenciável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados