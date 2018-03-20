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Procuradora-geral da República

Em seis meses, Raquel Dodge apresentou 23 denúncias

No mesmo período, 47 inquéritos foram abertos a pedido da procuradora-geral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 22:05

Publicado em 19 de Março de 2018 às 22:05

No mesmo período, foram abertos 47 novos inquéritos no STF e no STJ, atendendo a pedidos da procuradora-geral Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou nesta segunda-feira (19) um balanço dos seis primeiros meses da gestão de Raquel Dodge à frente do órgão, completados no domingo (18). No período, foram apresentadas 23 denúncias, sendo 16 delas no Supremo Tribunal Federal (STF) e outros sete no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
> Lava Jato completa 4 anos neste sábado; veja números da operação
No mesmo período, foram abertos 47 novos inquéritos no STF e no STJ, atendendo a pedidos da procuradora-geral. Raquel Dodge também apresentou 18 pedidos de medidas cautelares, mesmo número de ações diretas de constitucionalidade (ADI) propostas.

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