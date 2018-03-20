Em seis meses, Raquel Dodge apresentou 23 denúncias

No mesmo período, foram abertos 47 novos inquéritos no STF e no STJ, atendendo a pedidos da procuradora-geral

A Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou nesta segunda-feira (19) um balanço dos seis primeiros meses da gestão de Raquel Dodge à frente do órgão, completados no domingo (18). No período, foram apresentadas 23 denúncias, sendo 16 delas no Supremo Tribunal Federal (STF) e outros sete no Superior Tribunal de Justiça (STJ).