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Eleição

Em Roraima, Ciro se irrita e xinga repórter durante entrevista

Na ocasião citada, Ciro comentou que a Colômbia recebeu mais de 500 mil venezuelanos e não teve casos de violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 18:50

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 18:50

Mais tarde, do palanque, Ciro chamou o senador Romero Jucá de "gângster" Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, se irritou em ato de campanha no sábado, 15, em Boa Vista (RR) quando questionado por um homem sobre suas manifestações a respeito do conflito na Venezuela e dos brasileiros que agrediram alguns desses estrangeiros.
"Ciro, o senhor reafirma o que disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação da fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros?", questionou um homem que se identificava como jornalista no local. O candidato, então, respondeu: "Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da p...". Instantes depois, Ciro diz para sua equipe para tirá-lo dali. "Esse aqui é do Romero Jucá. Tira ele, tira ele", afirma o candidato. Ele também dá um leve empurrão no homem.
Nas suas redes sociais, Luiz Petri se identifica como jornalista e escreve que estava apenas cobrindo o evento. "Daí em um ato de covardia, o Senhor Ciro Gomes me deu um soco na barriga e me xingou de filho da put... fiquei sem reação porquê (sic) não sou de violência. Apenas fiz uma pergunta", escreveu. Até o início da tarde do domingo, o vídeo tinha sido reproduzido 294 mil vezes.
Na ocasião citada, Ciro comentou que a Colômbia recebeu mais de 500 mil venezuelanos e não teve casos de violência. "Não há nenhuma notícia de desumanidade, de grosseria, de canalhice, que é o que aconteceu no Brasil", afirmou, à época.
Mais tarde, do palanque, Ciro chamou o senador Romero Jucá de "gângster". "Eu venho para mediar esses conflitos e ver se ajudo a arrancar daqui um das piores figuras da política brasileira que é esse canalha que lidera todos os governos e que agora, como bandido que é, fala mal de Michel Temer para aparecer enganando o povo de Roraima", disse.
As imagens foram feitas por integrantes do núcleo de repórteres 'carrapatos', do jornal O Estado de São Paulo, que acompanham diariamente em vídeo a rotina e a agenda dos principais candidatos à Presidência da República.

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