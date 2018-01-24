Em primeira parte do julgamento, MPF diz que Lula 'se corrompeu'

Na primeira parte do julgamento do ex-presidente Lula no TRF-4, o procurador regional da República, Maurício Gerum, pediu a manutenção da condenação de Lula e disse que o petista "se corrompeu". O advogado do presidente, Cristiano Zanin Martins, reclamou que a defesa foi prejudicada ao longo do processo e reafirmou que o tríplex do Guarujá nunca pertenceu a Lula e sempre foi da OAS.
Maurício Gerum, procurador Regional da República da 4ª Região, disse que a propriedade do tríplex do Guarujá vai além da denúncia contra Lula e mostra "cultura retrógada" e a promiscuidade entre o mundo político e empresarial que vigora no país. Disse que causa estranheza que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, tenha servido de "corretor de imóveis" ao acompanhar o ex-presidente Lula e sua mulher, Marisa Letícia, na visita ao tríplex do Guarujá, em fevereiro de 2014, quando foram acertadas as reformas
Foi Léo Pinheiro que também acompanhou Marisa Letícia e Fábio Luís, filho do casal, numa segunda visita ao imóvel do Guarujá no mês de agosto seguinte, que teria servido para verificar as obras feitas até então.
Lamentavelmente Lula se corrompeu , resume Gerum, durante a exposição oral da acusação.
Gerum se insurgiu contra a defesa de Lula, que dá ao julgamento um tom político. Disse que falta maturidade democrática.
Se esta Corte absolver a justiça será feita, se decidir condenar também ela será feita defendeu.
O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, se insurgiu contra a ordem e o tempo determinado para manifestação das defesas durante a sessão de julgamento da apelação do caso tríplex.
Pediu para que possa falar em último lugar e teve seu pleito atendido pelo presidente da 8ª Turma, Leando Paulsen, obrigando a uma mudança na ordem das sustentações orais dos advogados. Cada um falará por 15 minutos.