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Julgamento de Lula

Em primeira parte do julgamento, MPF diz que Lula 'se corrompeu'

Defesa reafirma que tríplex do Guarujá pertence a OAS e diz que foi prejudicada no caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:37

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:37

Julgamento do recurso de Lula no TRF4 Crédito: Reprodução
Na primeira parte do julgamento do ex-presidente Lula no TRF-4, o procurador regional da República, Maurício Gerum, pediu a manutenção da condenação de Lula e disse que o petista "se corrompeu". O advogado do presidente, Cristiano Zanin Martins, reclamou que a defesa foi prejudicada ao longo do processo e reafirmou que o tríplex do Guarujá nunca pertenceu a Lula e sempre foi da OAS.
Maurício Gerum, procurador Regional da República da 4ª Região, disse que a propriedade do tríplex do Guarujá vai além da denúncia contra Lula e mostra "cultura retrógada" e a promiscuidade entre o mundo político e empresarial que vigora no país. Disse que causa estranheza que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, tenha servido de "corretor de imóveis" ao acompanhar o ex-presidente Lula e sua mulher, Marisa Letícia, na visita ao tríplex do Guarujá, em fevereiro de 2014, quando foram acertadas as reformas
Foi Léo Pinheiro que também acompanhou Marisa Letícia e Fábio Luís, filho do casal, numa segunda visita ao imóvel do Guarujá no mês de agosto seguinte, que teria servido para verificar as obras feitas até então.
 Lamentavelmente Lula se corrompeu , resume Gerum, durante a exposição oral da acusação.
Gerum se insurgiu contra a defesa de Lula, que dá ao julgamento um tom político. Disse que falta maturidade democrática.
 Se esta Corte absolver a justiça será feita, se decidir condenar também ela será feita  defendeu.
O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, se insurgiu contra a ordem e o tempo determinado para manifestação das defesas durante a sessão de julgamento da apelação do caso tríplex.
Pediu para que possa falar em último lugar e teve seu pleito atendido pelo presidente da 8ª Turma, Leando Paulsen, obrigando a uma mudança na ordem das sustentações orais dos advogados. Cada um falará por 15 minutos.
 

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