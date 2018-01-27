Em pré-campanha, Colnago visitou 17 cidades do ES em duas semanas

Em menos de quatro anos de governo, o vice-governador César Colnago (PSDB) sentou na cadeira do governador Paulo Hartung (PMDB) onze vezes. Tantos períodos como mandatário em exercício têm explicação: Hartung tenta fortalecer o tucano para ter um aliado na briga pelo Palácio Anchieta no caso de ele próprio não ir para a reeleição.

Colnago tomou gosto pela função e admite que quer, sim, virar governador . No seu último período de interinidade, de 14 a 25 de janeiro, durante férias do governador Paulo Hartung, o tucano aproveitou para gastar gasolina e sola de sapato. Em duas semanas, esteve em 17 cidades, considerando apenas a agenda oficial, a divulgada pela equipe dele.

Este mapa mostra como ele dividiu bem as andanças por todo o Estado. Foram 32 compromissos mapeáveis:





Os compromissos nessas agendas foram variados. Incluiu desde o lançamento do novo Portal de Acesso à Informação do governo, no dia 16, no Palácio Anchieta, até caminhada por ruas que precisam ser pavimentadas, em Cobilândia, no dia 23. Também envolveu "visitas" por localidades, sem que o motivo central delas fosse algum anúncio específico.

Confira os compromissos do vice-governador, na última interinidade, conforme divulgados pela equipe dele:

Hartung reassumiu o cargo nesta sexta-feira (26).