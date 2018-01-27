Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Em pré-campanha, Colnago visitou 17 cidades do ES em duas semanas

Veja como o tucano, como governador em exercício, dividiu as agendas pelo Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 21:14

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 21:14

Em menos de quatro anos de governo, o vice-governador César Colnago (PSDB) sentou na cadeira do governador Paulo Hartung (PMDB) onze vezes. Tantos períodos como mandatário em exercício têm explicação: Hartung tenta fortalecer o tucano para ter um aliado na briga pelo Palácio Anchieta no caso de ele próprio não ir para a reeleição. 
Colnago tomou gosto pela função e admite que quer, sim, virar governador. No seu último período de interinidade, de 14 a 25 de janeiro, durante férias do governador Paulo Hartung, o tucano aproveitou para gastar gasolina e sola de sapato. Em duas semanas, esteve em 17 cidades, considerando apenas a agenda oficial, a divulgada pela equipe dele. 
Este mapa mostra como ele dividiu bem as andanças por todo o Estado. Foram 32 compromissos mapeáveis:
 
Os compromissos nessas agendas foram variados. Incluiu desde o lançamento do novo Portal de Acesso à Informação do governo, no dia 16, no Palácio Anchieta, até caminhada por ruas que precisam ser pavimentadas, em Cobilândia, no dia 23. Também envolveu "visitas" por localidades, sem que o motivo central delas fosse algum anúncio específico.
Confira os compromissos do vice-governador, na última interinidade, conforme divulgados pela equipe dele:
Hartung reassumiu o cargo nesta sexta-feira (26).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados