Em passeio de lancha, Cristiane Brasil se defende de ações trabalhistas

Cristiane Brasil Crédito: Divulgação

A futura ministra do Trabalho, Cristiane Brasil (PTB-RJ), gravou um vídeo a bordo de uma lancha, acompanhada de amigos em trajes de banho, no qual se defende da acusação de ter respondido a ações trabalhistas movidas por dois ex-funcionários que trabalharam com ela. Com uma música tocando ao fundo e acompanhada de quatro homens de torso nu, Cristiane diz que todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. Também afirma jurar que não deve nada e declara que vai prová-lo "em breve".

Eu tenho para falar pra vocês o seguinte: todo mundo tem o direito de pedir qualquer coisa na Justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte: quem é quem tem o direito? Ainda mais na Justiça do Trabalho? Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim e eu vou provar isso em breve, diz.

Um dos homens que a acompanham pede para dar uma declaração como empresário e diz que ação trabalhista toda hora a gente tem. Eu posso dar uma declaração como empresário aqui? Ação trabalhista toda hora a gente tem, diz. Um outro completa. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem. E eu tô com você, doutora, diz.

No fim da gravação, Cristiane diz: Eu só quero saber o seguinte: quem que pode passar na cabeça das pessoas que entram contra a gente em ações trabalhistas?

O advogado Dominique Sander, do Movimento dos Advogados Trabalhistas, que moveu a liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a posse da ministra, não viu com bons olhos a defesa da deputada.

Interessante: note que ela diz que não fazia ideia de que estava cometendo irregularidade. Considerando que anotar carteira de trabalho de empregados é algo extremamente primário na relação de emprego, me parece que temos no vídeo uma confissão expressa de que a pretensa ministra não tem os conhecimentos mais básicos necessários para exercício do cargo, disse o advogado ao Estado.