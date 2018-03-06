Em parecer ao STF, Raquel Dodge defende prisão em segunda instância

A chefe da PRG pede que sejam rejeitadas ações do Partido Ecológico Nacional (PEN) e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra a medida. Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se manifestou nesta segunda-feira (5) favorável ao início do cumprimento da prisão após a condenação em segunda instância. Em parecer enviado ao ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, a chefe da PRG pede que sejam rejeitadas ações do Partido Ecológico Nacional (PEN) e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra a medida.

Para a procuradora-geral, a revogação da prisão em segunda instância seria um retrocesso para o sistema de precedentes do sistema jurídico brasileiro, para os processos ameaçados de recursos protelatórios e também para a confiança e credibilidade na Justiça, porque haveria restauração da sensação de impunidade.

Em 2016, o STF manteve o entendimento sobre a possibilidade da decretação de prisão de condenados após julgamento em segunda instância. Para Dodge, a revogação em tão pouco tempo não favorece a garantia de um sistema jurídico estável e previsível: que são finalidades jurídicas próprias dos precedentes vinculantes.

Ela cita ainda que fatores como mudança na composição do tribunal ou insatisfação de setores da sociedade, pois pouco dizem sobre a justiça ou a adequação do precedente (ou, em outros termos, sobre a sua congruência social e consistência sistêmica).