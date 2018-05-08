Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ministro do STF

Em palestra, Fachin diz que não há crise institucional no País

Ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que 'dissenso não é discórdia' e que as instituições funcionam no Brasil

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 01:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 01:26
Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou na noite desta segunda-feira (7), em Belo Horizonte que não há crise institucional no Brasil e que "dissensos" não significam "desfazimento de laços". A declaração foi dada em palestra inaugural do congresso Direito Administrativo em Tempos de Lava-Jato, organizado pela Escola Superior Dom Helder Câmara.
"O dissenso não é uma discórdia. O dissenso, num ambiente familiar, não é necessariamente o desfazimento de laços daquele ente que se reconhece mesmo nas diferenças", disse Fachin. Conforme o ministro, não há em seu meu modo de ver, uma crise institucional no Brasil. "As instituições funcionam. Se funcionam a contento, esse é um debate que se abre com a participação cidadã de cada um de nós".
Fachin é relator da Operação Lava Jato no STF e também o relator de outro recurso, um agravo regimental, apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra sua prisão no processo do triplex do Guarujá.
> Barroso nega a Temer arquivamento do inquérito dos Portos
A pedido do ministro, a Segunda Turma do STF começou a julgar o agravo, em plenário virtual, na sexta-feira, 4. Analisam o recurso, além de Fachin, os ministros, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Celso de Mello. O ministro Dias Toffoli já votou acompanhando o ministro Edson Fachin, relator do caso, no sentido de negar o recurso de Lula, condenado e preso na Lava Jato.
O prazo para que os ministros apresentem os votos no agravo da defesa de Lula é quinta-feira, 10. No entanto, caso os integrantes da Corte se posicionem antes, o resultado também pode ser antecipado. Os advogados de Lula argumentam que a prisão não poderia ter sido decretada em 7 de abril, como ocorreu, porque haviam à época embargos de declaração pendentes de análise no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Justiça responsável pela Operação Lava Jato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados