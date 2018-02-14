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'Vai da PT'

Em nova gafe, senadora associa música de axé a apoio ao PT

Gleisi Hoffmann postou que o cantor Léo Santana puxou a música 'Vai dar PT' após cumprimentar o governador da Bahia, que é petista, em homenagem à administração do PT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 18:52

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 18:52

Post de Gleisi Hoffmann no Twitter. Após perceber a gafe, senadora excluiu a publicação Crédito: @gleisi | Twitter
Em uma nova gafe na internet, a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, postou no Twitter que o cantor Léo Santana cantou a música "Vai dar PT" após cumprimentar o governador da Bahia, o petista Rui Costa dos Santos, em "reconhecimento da boa administração do governo baiano".
> Veja outras publicações sobre gafes
A música, no entanto, não faz referência ao Partido dos Trabalhadores, mas sim à expressão "PT", que significa "perda total".
Em nova postagem, a senadora se justificou: "A música em si, assim como na poesia, pode ter diferentes interpretações! Brincamos, assim como nossa militância, de associar este trecho à sigla do nosso partido. Perda Total o povo já tem vivido com a série de desmontes promovidos pelo governo que vocês apoiam". 
A LETRA DA MÚSICA
Foi pro baile muito louca
Afim de se envolver
Só tem 18 anos
O que vai acontecer?
Foi pro baile muito louca
Afim de se envolver
Ela só tem 18 anos
O que vai acontecer?
Cer, cer, o que vai acontecer?
Vai dar PT, vai dar
Vai dar PT, vai dar
Misturou tequila, whisky, vodka
E a mina vai embrazar
Vai dar PT, vai dar
Vai dar PT, vai dar
Ela vai dar PT, vai dar
OUTRA GAFE
Há pelo menos um mês, a senadora Gleisi Hoffmann havia divulgado que o ex-presidente Lula recebeu homenagem da torcida do clube alemão Bayern de Munique. No entanto, na faixa onde Gleisi leu "Forza Lula" estava escrito "Forza Luca", que é um torcedor italiano que ficou ferido em uma confusão entre torcidas no ano passado. Desde então faixas de apoio a Luca se multiplicam em estádios.
Gleisi confunde faixa de torcida com dizeres Forza Luca e vê apoio a Lula em estádio alemão Crédito: @gleisi | Twitter

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