Em nova gafe, senadora associa música de axé a apoio ao PT

Post de Gleisi Hoffmann no Twitter. Após perceber a gafe, senadora excluiu a publicação Crédito: @gleisi | Twitter

Em uma nova gafe na internet, a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, postou no Twitter que o cantor Léo Santana cantou a música "Vai dar PT" após cumprimentar o governador da Bahia, o petista Rui Costa dos Santos, em "reconhecimento da boa administração do governo baiano".

A música, no entanto, não faz referência ao Partido dos Trabalhadores, mas sim à expressão "PT", que significa "perda total".

Em nova postagem, a senadora se justificou: "A música em si, assim como na poesia, pode ter diferentes interpretações! Brincamos, assim como nossa militância, de associar este trecho à sigla do nosso partido. Perda Total o povo já tem vivido com a série de desmontes promovidos pelo governo que vocês apoiam".

A LETRA DA MÚSICA

Foi pro baile muito louca

Afim de se envolver

Só tem 18 anos

O que vai acontecer?

Foi pro baile muito louca

Afim de se envolver

Ela só tem 18 anos

O que vai acontecer?

Cer, cer, o que vai acontecer?

Vai dar PT, vai dar

Vai dar PT, vai dar

Misturou tequila, whisky, vodka

E a mina vai embrazar

Vai dar PT, vai dar

Vai dar PT, vai dar

Ela vai dar PT, vai dar

OUTRA GAFE

Há pelo menos um mês, a senadora Gleisi Hoffmann havia divulgado que o ex-presidente Lula recebeu homenagem da torcida do clube alemão Bayern de Munique. No entanto, na faixa onde Gleisi leu "Forza Lula" estava escrito "Forza Luca", que é um torcedor italiano que ficou ferido em uma confusão entre torcidas no ano passado. Desde então faixas de apoio a Luca se multiplicam em estádios.