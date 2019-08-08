Em live, Bolsonaro faz aceno a Moro e defende projeto anticrime

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Instagram

Em um aceno a Sergio Moro, o presidente Jair Bolsonaro abriu espaço, nesta quinta-feira, 8, em sua live semanal nas redes sociais para o ministro da Justiça e Segurança Pública defender a proposta do pacote anticrime.

Bolsonaro disse desejar que o parlamento "se debruce" sobre o projeto e "coloque em votação". "Vamos tratar desse assunto com a velocidade e responsabilidade que nós todos poderemos ter", disse o presidente.

O ministro Sergio Moro disse duas vezes que a proposta de reforma da Previdência, aprovada em 2º turno na Câmara na quarta-feira, 7, é importante, mas que a população também deseja melhorias na segurança pública.

O presidente destacou alguns pontos da proposta, como possibilidade de redução de pena se um "excesso" ocorrer por "medo, surpresa ou violenta emoção". O presidente lembrou o episódio que chamou de "caso cunhado da Ana Hickmann". Em maio de 2016, Gustavo Correa matou a tiros um homem armado que atacara a apresentadora e outras pessoas em um quarto de hotel. O cunhado de Ana foi absolvido da acusação de homicídio doloso. "Seria errado tratar o cunhado como assassino", disse Moro. O ministro citou ainda medidas do pacote que impediriam as "saidinhas" de presos em datas comemorativas.