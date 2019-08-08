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Governo Bolsonaro

Em live, Bolsonaro faz aceno a Moro e defende projeto anticrime

Bolsonaro disse desejar que o parlamento "se debruce" sobre o projeto e "coloque em votação"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 19:48

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 19:48

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Instagram
Em um aceno a Sergio Moro, o presidente Jair Bolsonaro abriu espaço, nesta quinta-feira, 8, em sua live semanal nas redes sociais para o ministro da Justiça e Segurança Pública defender a proposta do pacote anticrime.
Bolsonaro disse desejar que o parlamento "se debruce" sobre o projeto e "coloque em votação". "Vamos tratar desse assunto com a velocidade e responsabilidade que nós todos poderemos ter", disse o presidente.
O ministro Sergio Moro disse duas vezes que a proposta de reforma da Previdência, aprovada em 2º turno na Câmara na quarta-feira, 7, é importante, mas que a população também deseja melhorias na segurança pública.
O presidente destacou alguns pontos da proposta, como possibilidade de redução de pena se um "excesso" ocorrer por "medo, surpresa ou violenta emoção". O presidente lembrou o episódio que chamou de "caso cunhado da Ana Hickmann". Em maio de 2016, Gustavo Correa matou a tiros um homem armado que atacara a apresentadora e outras pessoas em um quarto de hotel. O cunhado de Ana foi absolvido da acusação de homicídio doloso. "Seria errado tratar o cunhado como assassino", disse Moro. O ministro citou ainda medidas do pacote que impediriam as "saidinhas" de presos em datas comemorativas.
Moro sofreu derrotas recentes pelas mãos de Bolsonaro e do Congresso. O presidente da República retirou na última semana indicação de dois nomes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sendo que um deles havia sido sugerido por Moro. Na Câmara, o grupo de trabalho que analisa o projeto anticrime rejeitou a possibilidade de réus que confessarem seus crime receberem em troca uma pena menor, o chamado "plea bargain", assunto defendido pelo ministro.

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