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Rio de Janeiro

Em grampo, Pezão prometeu interceder para mudar Cabral de cela

Telefonema de julho deste ano foi interceptado pela Polícia Federal e é citado na decisão de prisão preventiva do governador

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 19:02
Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em uma interceptação telefônica feita com autorização judicial, o governador do Rio Luiz Fernando Pezão (MDB) prometeu interceder em favor do padrinho político e antecessor, Sérgio Cabra (MDB), para retirá-lo de uma cela isolada no presídio de Bangu 8. O telefonema é citado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Félix Fischer, na decisão que determinou a prisão preventiva de Pezão, para justificar que o governador continua tendo conexão com a organização criminosa que era liderada por Cabral.
O grampo, feito no dia 24 de julho às 11h43, mostra uma conversa de Pezão com uma pessoa de nome Ricardo, que havia acabado de sair de uma visita a Cabral em Bangu 8. Ricardo relata que, após uma inspeção do Ministério Público, Cabral se envolveu em uma briga com os promotores e foi removido para uma cela isolada. Isso porque o ex-governador se recusou a ficar virado para a parede durante a inspeção. Ao ouvir o relato, Pezão teve reação de espanto e perguntou ao interlocutor de que forma poderia ajudar. Ricardo sugeriu que ele conversasse com o diretor do presídio para reconduzir Cabral a sua cela original. Pezão encerra a conversa afirmando: Vou entrar no circuito, tá bom.
VEJA A CONVERSA
Ricardo  E o Sérgio se recusou a fazer porque ele alegou que ele não é preso é detento, e não ia ficar naquela posição, questionou a equipe que tava lá do Ministério Público e ficou aquele questionamento, né, aí eles usaram da autoridade e..
Pezão  Mas a polícia levou ele pra outro lugar?
Ricardo  Aí levou ele pra outra cela aqui em Bangu oito mesmo.
Pezão  Puta que pariu!
Ricardo  Entendeu? Mas...
Pezão  O que é que posso, o que você acha que posso fazer aí, o que dá pra gente fazer?
Ricardo Ô governador acho que talvez falar com o Diretor aqui vê se, assim...
Pezão  Tá.
Ricardo  Assim que acabar a visita, reconduz ele pra sala normal, entendeu, ou...ou, dar condições de acomodar ele pra onde ele foi, porque é local fisicamente não tem nada, é uma sala até que tava em desuso.
Pezão  Tá bom. Eu vou ver aqui.
Ricardo  Tá ok?
Pezão  Vou entrar no circuito, tá bom.
Ricardo Obrigado pela atenção e carinho, um abraço.
No pedido de prisão preventiva, o Ministério Público Federal apresenta o diálogo da seguinte forma: As atuais ligações de Pezão com a organização criminosa seguem ativas ainda hoje, como se infere da ligação interceptada com ordem deste d. Relator, que, contemporaneamente, desfruta de vínculos com o condenado e associado Sérgio Cabral.
Cabral foi transferido para a penitenciária de Bangu 8 em abril deste ano, após terem sido encontradas regalias em sua cela no presídio de Benfica.

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