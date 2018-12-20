Em GO, Temer diz que fez 'governo vitorioso'

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O presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta quarta-feira (19) que fez um "governo vitorioso". "Graças a Deus, conseguimos levar um governo vitorioso, que teve a capacidade de enfrentar dificuldades e chegar até aqui".

A declaração do presidente ocorreu durante visita dele ao evento de inauguração da primeira etapa do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, onde ele chegou às 18h15 desta quarta de helicóptero.

"Quero dizer, com muita satisfação, sobre alegria cívica que tenho de participar deste ato. Este trabalho é fruto de uma equipe, da equipe toda que esteve aqui e da equipe que esteve lá, no Congresso Nacional", afirmou ele, referindo-se à inauguração da unidade de saúde e da interlocução junto ao governo federal em busca de recursos.

No início do evento, Temer e demais políticos presentes estenderam as mãos para "receber a graça" do arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, que rezou a oração do Pai Nosso no local. "O Estado é laico, mas o povo é religioso", disse o chefe da Cúria Metropolitana de Goiânia.

No evento, o presidente não concedeu entrevista a jornalistas nem fez qualquer menção à decisão liminar do ministro Marco Aurélio, do STF (Supremo Tribunal Federal), que, nesta quarta-feira, suspendeu a possibilidade de prender condenados em segunda instância antes do trânsito em julgado (o encerramento de todos os recursos junto às instâncias superiores). A liminar, no entanto, foi suspensa horas depois pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli.

Temer também não falou no evento sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra ele, no inquérito dos portos.

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, assinou duas portarias para liberação de recursos, que, segundo ele, somam R$ 72 milhões para o setor no município.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, também esteve presente no evento, onde famílias receberam chaves de casas populares. Em todo o país, de acordo com ele, "mais de 10 mil casas do programa Minha Casa, Minha Vida" devem ser entregues ainda este mês.