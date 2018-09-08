Em foto no hospital, Bolsonaro simula armas nas mãos

Filho de Jair Bolsonaro postou foto do pai na UTI do hospital Crédito: Reprodução / Facebook

Na foto publicada neste sábado, 8, em redes sociais, o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, aparece sentado e com gestos como se empunhasse armas. A imagem foi divulgada pelo filho Flávio Bolsonaro, deputado estadual e candidato do PSL a senador pelo Rio.

O irmão, Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL respondeu em coletiva de imprensa no Hospital Israelita Albert Einstein que o sinal é uma "marca" de seu pai. Segundo Eduardo, foi repetido como um reforço da posição do presidenciável "contrária ao desarmamento".

INTERNAÇÃO

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro

, no bairro Morumbi, no qual ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde sexta-feira. Bolsonaro foi esfaqueado na tarde de quinta-feira (6) durante uma atividade de campanha, em Juiz de Fora (MG).

Segundo boletim, não houve intercorrência nas últimas 24 horas e os exames de imagem e laboratoriais realizados ontem durante avaliação médica mostraram resultados estáveis. "Encontra-se em boas condições cardiovascular e pulmonar, sem febre ou outros sinais de infecção. Mantém jejum oral, recebendo nutrientes por via venosa", diz a nota.