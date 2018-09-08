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Ataque

Em foto no hospital, Bolsonaro simula armas nas mãos

A imagem foi divulgada pelo filho Flávio Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 18:06

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 18:06

Filho de Jair Bolsonaro postou foto do pai na UTI do hospital Crédito: Reprodução / Facebook
Na foto publicada neste sábado, 8, em redes sociais, o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, aparece sentado e com gestos como se empunhasse armas. A imagem foi divulgada pelo filho Flávio Bolsonaro, deputado estadual e candidato do PSL a senador pelo Rio.
O irmão, Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL respondeu em coletiva de imprensa no Hospital Israelita Albert Einstein que o sinal é uma "marca" de seu pai. Segundo Eduardo, foi repetido como um reforço da posição do presidenciável "contrária ao desarmamento".
INTERNAÇÃO
O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro
mantém-se consciente, em boas condições clínicas e hoje será movimentado do leito para a poltrona, de acordo com boletim médico divulgado nesta manhã pelo Hospital Albert Einstein
, no bairro Morumbi, no qual ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde sexta-feira. Bolsonaro foi esfaqueado na tarde de quinta-feira (6) durante uma atividade de campanha, em Juiz de Fora (MG).
Segundo boletim, não houve intercorrência nas últimas 24 horas e os exames de imagem e laboratoriais realizados ontem durante avaliação médica mostraram resultados estáveis. "Encontra-se em boas condições cardiovascular e pulmonar, sem febre ou outros sinais de infecção. Mantém jejum oral, recebendo nutrientes por via venosa", diz a nota.
O hospital continuará o tratamento clínico, considerado em boa evolução. Segundo o Albert Einstein, não há necessidade de novos procedimentos.

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