Em discurso, Lula apoia crítica de Jair Bolsonaro contra Michel Temer

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Em ato de comemoração de 38 anos do PT nesta quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou os ataques do deputado e pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSC-RJ) ao presidente Michel Temer. Na avaliação do petista, Bolsonaro disse "uma frase histórica" ao comentar a intervenção do governo federal na segurança pública do Rio.

 O Bolsonaro cunhou uma frase histórica. Ele disse ao Temer: Temer, você já roubou de tudo neste país, mas não vai roubar o meu discurso.

Lula ironizou a baixa popularidade de Temer e acusou o atual presidente também está de olho no "espólio" de seus votos:





 Até ele (Temer) acha que se eu não for candidato tem chance.

Novamente, o petista atacou o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato.

 Seria tão bom que o Dallagnol estivesse aqui agora e pudesse olhar para vocês e perceber que vocês pertencem a uma quadrilha. Olhar para cada um de nós e ver quem tem jeito de bandido. Se ele conhecesse as pessoas que criaram o PT, ele não diria a imbecilidade de que o PT é uma quadrilha.

Ao falar sobre o ex-deputado federal Pedro Corrêa, que em depoimento afirmou saber que Lula tinha um sítio, o petista acusou o ex-parlamentar é "o maior velhaco e maior pilantra da política brasileira".

No seu discurso, Lula falou também sobre a possibilidade de ser preso. De acordo com o petista, a prisão seria uma forma de barrar os seus ataques ao governo e aos investigadores da Lava-Jato.

 Quem sabe vão tentar me prender. Mas terão outra supresa, porque eles prenderão apenas a minha carne carcomida, mas não prenderão as minhas ideias.

Por fim, Lula falou que o juiz Sergio Moro fez "uma sentença mentirosa" contra ele.

Antes do discurso do ex-presidente, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), destacou que o ato tinha o objetivo de reafirmar a candidatura de Lula a presidente e serviria como desagravo diante das acusações contra ele.