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Contra a violência

Em discurso, Cármen alerta para 'retrocessos extremamente bárbaros'

Ministra rezou durante lançamento da Campanha da Fraternidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 15:43

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 15:43

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, defendeu nesta quarta-feira a necessidade de superar a violência e de voltar a amar o próximo. As declarações foram dadas na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), durante o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2018. O tema deste ano é Fraternidade e Superação da Violência e o lema é Vós sois todos irmãos, tendo como motivação os altos índice de violência e assassinatos no país.
 Há uma necessidade premente e urgente no mundo atual de voltar a amar o próximo  disse Cármen Lúcia, acrescentando:  Essa precisão de amar para superar os desagrados e ódios que azedam humores, desencantam sonhos e adversam afetos precisam mesmo ser superados com urgência sob pena de termos retrocessos extremamente bárbaros para a nossa convivência.
Ao fim da cerimônia, a presidente do STF rezou junto com os demais presentes. Em seu discurso, o cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, chamou atenção para as "soluções equivocadas" para o problema da violência.
 A gravidade do problema não pode levar a soluções equivocadas de cunho emocional que tendem a agravar ainda mais a situação. Querer superar a violência recorrendo a mais violência não é a solução. A busca da justiça que conduz à paz não se faz pela violência. Análises simplistas ou reações puramente emocionais não resolvem  disse o presidente da CNBB.
 

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