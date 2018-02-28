Em dia de sessão com Hartung, galerias passam por manutenção na Ales

No dia da sessão de prestação de contas do governador Paulo Hartung (PMDB) aos deputados estaduais, as galerias da Assembleia ficaram fechadas.
De acordo com a Casa, o espaço passa por manutenção. Há folhas com os dizeres "em manutenção" coladas nas portas.
Na votação do veto de Hartung ao projeto que pretendia censurar as artes no Estado, um manifestante abaixou as calças na galeria.
Segundo a Assembleia, as pessoas que foram até as galerias foram convidadas para acompanhar a sessão do plenário.
Com informações de Vinícius Valfré