Em comemoração à prisão de Lula, cursinho para advogados dá desconto de 12%

Empresa celebra prisão de Lula Crédito: Reprodução

A escola Estratégia Concursos, com sede em Brasília, está oferecendo nesta sexta-feira a adesão aos seus cursinhos com 12% de desconto, em referência aos 12 anos de prisão a que o ex-presidente Lula foi condenado. Na página inicial de seu site, a empresa postou: "A mortadela acabou, mas o desconto você ganhou". O código para obter o desconto é 12ANOS. No mesmo anúncio há ainda uma menção subliminar ao pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ): "é melho jair (sic) aproveitando".

Entre as alternativas com desconto estão: prova da OAB, concurso para investigador da Polícia Civil e para vagas no Ministério Público da União (MPU).