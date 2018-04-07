Em comemoração à prisão de Lula, cursinho para advogados dá desconto de 12%

A escola Estratégia Concursos, com sede em Brasília, está oferecendo nesta sexta-feira a adesão aos seus cursinhos com 12% de desconto, em referência aos 12 anos de prisão a que o ex-presidente Lula foi condenado. Na página inicial de seu site, a empresa postou: "A mortadela acabou, mas o desconto você ganhou". O código para obter o desconto é 12ANOS. No mesmo anúncio há ainda uma menção subliminar ao pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ): "é melho jair (sic) aproveitando".
Entre as alternativas com desconto estão: prova da OAB, concurso para investigador da Polícia Civil e para vagas no Ministério Público da União (MPU).
A Estratégia Concursos se apresenta como o "caminho mais curto entre você e a sua aprovação em um concurso público". O site também afirma que os quatro coordenadores dos cursos -- Heber Carvalho, Mário Pinheiro, Ricardo Vale e Sérgio Mendes -- "já estudaram e foram aprovados em alguns dos maiores concursos públicos do país", possibilitando "uma experiência singular para oferecer exatamente o que você precisa para conquistar a sua aprovação".