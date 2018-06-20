Em busca de apoio, Alckmin vai a Valdemar Costa Neto

O ex-governador e candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, teve um encontro reservado, há duas semanas, com Valdemar Costa Neto Crédito: Windows)

O ex-governador e candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, teve um encontro reservado, há duas semanas, com Valdemar Costa Neto, chefe do PR. Segundo fontes ligadas a Valdemar e à campanha do tucano, ambos conversaram sobre uma possível aliança de partidos de centro com Alckmin e a possibilidade de o empresário Josué Gomes, filiado ao PR, ser vice na chapa do PSDB.

Valdemar ainda acha que Alckmin tem poucas chances de deslanchar nas pesquisas de intenção de voto. Mas ouviu do ex-governador que a campanha só começa com o início da propaganda eleitoral na TV. O tucano também argumentou que, com um arco maior de partidos numa chapa, as chances de crescimento serão boas.

Segundo interlocutores, a iniciativa partiu de Alckmin, e a conversa ocorreu em São Paulo. O tucano está intensificando as negociações com partidos: nesta quarta-feira, por exemplo, tem uma reunião marcada com o presidente nacional do DEM, ACM Neto.

Caso o PR embarque na chapa, dirigentes do PSDB acham que o PP e outras legendas podem seguir o mesmo caminho. Para alguns tucanos, Josué poderia ser um vice de Alckmin, caso consiga atrair todo o bloco de centro. Caso contrário, o vice seria do DEM, partido que ora acena a Alckmin, ora acena a Ciro Gomes (PDT). Presidente da Câmara, Rodrigo Maia já disse a aliados que desistirá da candidatura própria ao Planalto.

"Se Josué trouxer todo o bloco, será ótimo nome (Josué) como vice", disse um parlamentar tucano, próximo de Alckmin.

No PR, no entanto, ainda há muitas dúvidas sobre o desempenho do tucano na corrida eleitoral. O próprio Valdemar disse a aliados, depois do encontro, que não vê boas chances de vitória para Alckmin. E que também precisa lidar com a pressão dentro do partido para fechar uma aliança com o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro.

O PR e o PP priorizaram as eleições estaduais, com palanques que lhes garantirão bancadas federais maiores. Por isso, o acerto em nível nacional não seria tão preocupante.

Alckmin tem dito, em conversas com possíveis aliados, que tem certeza de que estará no segundo turno, disputando com o candidato do PT. O tucano agilizou as conversas, tendo se reunido com a cúpula do PSD no último domingo. O PTB, de Roberto Jefferson, está fechado com Alckmin. Tanto Jefferson quanto Valdemar foram condenados e presos pelo mensalão.

O ex-governador tentava marcar um encontro com ACM Neto desde a semana passada. Segundo integrantes do DEM, a aliança com Alckmin está bem encaminhada, mas o anúncio não ocorrerá agora. O desembarque da pré-candidatura de Rodrigo Maia à Presidência só deve ocorrer em duas ou três semanas.

Os aliados de Alckmin ainda comemoraram a mudança de postura do tucano, que nesta terça-feira declarou enfaticamente que seu candidato em São Paulo é João Doria.

"Alckmin tem que colar no Doria. É a sobrevivência dele. Assim, ele vai crescer nas pesquisas em São Paulo, voltando a um patamar nacional de 11% a 12%", disse um cacique do DEM aliado de Alckmin.







