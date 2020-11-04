Elodilson Sabadini: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

O candidato a prefeito de Colatina Elodilson Sabadini (Solidariedade) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista do contador faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas nesta quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Elodilson Sabadini , 56 anos, é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Castelo Branco. Sabadini tenta pela primeira vez chegar ao comando da cidade de Colatina. O candidato é contador há mais 30 anos e representou a categoria como presidente do Clube dos Profissionais de Contabilidade de Colatina.
Durante a pré-campanha de 2020, Sabadini chegou a firmar uma parceria para ser vice na chapa de Renann Bragatto (PSB). Com o recuo de Bragatto e a ida do PSB para a chapa de Maricélis (Cidadania), Sabadini lançou-se sozinho, sem o apoio de outros partidos. Veja o perfil completo dele aqui.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, embora não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.