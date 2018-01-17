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Biometria

Eleitores voltam a lotar shopping em mais um dia de cadastro

A cena já não é mais novidade e tem se repetido diariamente nos arredores do Shopping Boulevard. O prazo para o cadastramento biométrico vai até sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 12:10

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 12:10

Mais uma manhã de longas filas em Vila Velha. A cena já não é mais novidade e tem se repetido diariamente nos arredores do Shopping Boulevard, onde acontece o cadastramento biométrico para os eleitores do município. No começo da manhã desta quarta-feira (17), a fila já dava voltas e mais voltas no local. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o atendimento começa às 9 horas e segue até as 18 horas. 
O prazo para o cadastramento biométrico vai até sexta-feira (19), mas eleitores de Vila Velha que forem até o shopping e não conseguirem ser atendidos, vão poder pegar senha para atendimento até o dia 22 de janeiro. Dessa forma, o TRE quer garantir que todos os eleitores passem pelo procedimento obrigatório, sem o risco de cancelamento do título eleitoral. 
Cada eleitor vai receber uma ficha padronizada e intransferível com os seguintes dizeres: "Esta senha garante o atendimento do seu portador na data indicada. Apresentação Indispensável para o atendimento. O atendimento será procedido de acordo com a ordem de chegada".
A medida começou a foi adotada nesta semana. Até o último sábado (13) o recadastramento biométrico atingiu 74,40% dos 329.723 eleitores registrados em Vila Velha.

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