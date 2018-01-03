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Prazo acabando

Eleitores lotam shopping para cadastro biométrico em Vila Velha

O prazo para os eleitores do município vai até o dia 19 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 14:57

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 14:57

Faltando 16 dias para o fim do prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores de Vila Velha, a fila para realizar o serviço ficou grande na manhã desta quarta-feira (3).
Cerca de 200 pessoas aguardavam até 1h30 para realizar o procedimento, na Central da Biometria, localizada no Boulevard Shopping. A data limite para os eleitores do município cadastrarem as digitais vai até o dia 19 de janeiro.
Para o comerciante Ricardo Corteletti, de 46 anos, apesar do movimento, o atendimento estava organizado. Contudo, ele revela não estar nem um pouco animado para votar.
"São poucas opções que temos para votar. Ainda não vi um candidato que me passe confiança. Apesar disso, acho importante fazer a biometria. Passa mais segurança para a gente na hora de votar", conta.
Já o motoboy Gleiton Lima, de 31 anos, se mostrou irritado com a demora no atendimento. Para ele, a biometria não trará grandes mudanças e só tornará o processo para votar mais burocrático.
"Eu acho que segurança a gente vai ter quando investigarem e julgarem políticos que roubam. Biometria é o menor dos nossos problemas agora. Perdi minha manhã toda aqui", opina.
No caso específico dos eleitores de Vila Velha, quem ainda não se cadastrou deve se dirigir à Central de Biometria, no Boulevard Shopping, no horário das 10h às 18h, de segunda-feira a sábado.
O eleitor que não se apresentar terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Além disso, não votar nem justificar ausência pode resultar em uma série de restrições, como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, renovar passaporte e tomar posse em cargo público.
Para se cadastrar, basta procurar as unidades da Justiça Eleitoral portando documento oficial com foto, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente para fazer a biometria.
33% DOS ELEITORES AINDA VÃO SE CADASTRAR EM VILA VELHA
Alem de Vila Velha, farão o recadastramento os eleitores das cidades de Ibatiba (até o dia 4) e Anchieta (até o dia 6). Os municípios de São José do Calçado e Presidente Kennedy encerraram nos últimos meses a biometria dos eleitores.
Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), até esta terça-feira (2) foram recadastrados 66,53% dos eleitores; enquanto Ibatiba está com 69,92% e Anchieta com 63,05%. Em São José do Calçado e Presidente Kennedy, que já encerraram o procedimento, a revisão biométrica atingiu 76,61%  e 73,67% dos eleitores, respectivamente.
 

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