Eleitores de Castelo vão às urnas escolher novo prefeito

Prefeitura de Castelo Crédito: Divulgação / PMC

As eleições para a escolha dos novos prefeito e vice-prefeito do município de Castelo começaram às 8h deste domingo (27). Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foram iniciadas dentro da normalidade.

São esperados 28.377 eleitores para o pleito, que será encerrado às 17h. A votação ocorre nas 126 urnas distribuídas em 27 locais de votação. Um total de 504 mesários foram convocados para esta eleição suplementar.

A nova eleição foi necessária após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar, no início do mês de agosto, recursos contra decisão que cassou diplomas do então prefeito Luiz Carlos Piassi (MDB) e do vice Pedro Nunes de Almeida (PSDB), eleitos em 2016, e determinou a realização de novas eleições na cidade.

O prefeito com diploma cassado, Luiz Carlos Piassi (MDB) foi condenado por improbidade administrativa. O processo transitou em julgado, ou seja, esgotou as chances de recursos, em 2013. Com o revés, ele não poderia disputar a eleição porque ficou com os direitos políticos suspensos. Mesmo assim, amparado por uma decisão liminar (provisória), conseguiu concorrer e venceu o pleito de 2016.