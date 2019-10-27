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Novo pleito

Eleitores de Castelo vão às urnas escolher novo prefeito

A votação começou às 9 horas deste domingo (27) e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foram iniciadas dentro da normalidade.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 09:11

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 09:11

Prefeitura de Castelo Crédito: Divulgação / PMC
As eleições para a escolha dos novos prefeito e vice-prefeito do município de Castelo começaram às 8h deste domingo (27). Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foram iniciadas dentro da normalidade.
São esperados 28.377 eleitores para o pleito, que será encerrado às 17h. A votação ocorre nas 126 urnas distribuídas em 27 locais de votação. Um total de 504 mesários foram convocados para esta eleição suplementar.
A nova eleição foi necessária após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar, no início do mês de agosto, recursos contra decisão que cassou diplomas do então prefeito Luiz Carlos Piassi (MDB) e do vice Pedro Nunes de Almeida (PSDB), eleitos em 2016, e determinou a realização de novas eleições na cidade.
O prefeito com diploma cassado, Luiz Carlos Piassi (MDB) foi condenado por improbidade administrativa. O processo transitou em julgado, ou seja, esgotou as chances de recursos, em 2013. Com o revés, ele não poderia disputar a eleição porque ficou com os direitos políticos suspensos. Mesmo assim, amparado por uma decisão liminar (provisória), conseguiu concorrer e venceu o pleito de 2016.
Mas essa liminar caiu logo, antes da chamada diplomação dos eleitos. É o ato por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente escolhidos pelo povo e estão aptos à posse. Piassi foi diplomado mesmo assim.

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