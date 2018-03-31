Eleitores acima de 70 anos longe das urnas

Eles já vivenciaram ciclos entre regimes democráticos e governos autoritários, políticas econômicas bem e malsucedidas, e, por isso, possuem impressões e expectativas muito diferentes dos mais jovens quanto ao futuro do país.

Mesmo com este perfil, 3 em cada 5 idosos maiores de 70 anos no Espírito Santo decidiram não ir votar nas duas últimas eleições. Em 2016, os faltosos desta faixa etária foram 55,4%. Isso significou 103.959 mil ausentes nas urnas. No pleito anterior, em 2014, 115.501 mil não compareceram, o que representou um índice até maior, de 62,36%.

Assim, os idosos são hoje o segundo grupo etário que mais tem deixado de votar, ficando atrás somente da faixa de 25 a 34 anos. Entre todas as abstenções, 1 a cada 5 foi de idoso nessas duas eleições.

No cenário nacional, o Espírito Santo foi o 10º Estado com maior taxa de ausência para os maiores de 70 anos em 2014.

O aposentado Arlindo Amaral sempre acompanhou a política e fazia questão de votar. Atualmente, se diz decepcionado com os governantes e com dificuldades de encontrar um candidato que possa representá-lo. Por isso, não pretende ir mais às urnas Crédito: Marcelo Prest

FATORES

Após os 70 anos, o voto passa a ser facultativo, o que explica em parte a queda no comparecimento. No entanto, não dá para desconsiderar que esse distanciamento das urnas também possa vir de certa descrença desses eleitores nos gestores públicos e na possibilidade de transformações políticas efetivas.

A Justiça Eleitoral explicou que os números podem não ser completamente fidedignos, pois não são automaticamente atualizados em relação aos eleitores que morreram e também porque nas cidades onde houve recadastramento eleitoral também há idosos que, por estarem desobrigados a votar, nem sequer foram aos cartórios para renovar seus títulos.

Contudo, informou que tem atualizado periodicamente sua base de eleitores por meio das revisões biométricas nos municípios e do cruzamento de informações com cartórios cíveis.

CONSEQUÊNCIA

O reflexo desta queda anual no comparecimento dos idosos nas eleições ainda é uma incógnita para o pleito deste ano, mas demonstra, pelo menos, que os candidatos vão precisar aumentar os esforços para convencer este público a votar.

O metalúrgico aposentado Arlindo Amaral, de 78 anos, é um dos que não pretende ir votar este ano, pela primeira vez. Morador de Cariacica, ele conta que nunca deixou de participar das eleições desde os 18 anos, mas este ano está pessimista com o cenário político.

Até a última eleição eu fui votar, mas não vou mais. A gente já está mais idoso, cansado, e tem que sair de casa para enfrentar fila. Ficamos esperando para dar um voto, pois estamos pensando em um futuro melhor para o país, mas não vemos melhorias. Só vemos políticos pensando em si mesmos e em enriquecer, reclamou.

Ele também critica o fato de o voto ser obrigatório no país.

O Brasil deveria evoluir e acabar com isso. Não adianta nada obrigar as pessoas a votar, pois muitos acabam escolhendo sem vontade. Dessa forma, ou são seduzidos por políticos mal-intencionados ou votam em qualquer um.

O comerciante Gelson Bortolini, de 75 anos, também considera que já fez sua parte. Não votei na última e nem vou mais, não tenho mais interesse. Vemos que não muda nada. Os políticos só lembram de nós na época de campanha e depois não se preocupam mais em ouvir as necessidades do povo, criticou.

ADOLESCENTES

Analisando o outro grupo etário que não é obrigado a votar - os adolescentes de 16 e 17 anos -, uma pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrou que há um engajamento maior.

O levantamento, realizado com jovens de 16 a 20 anos de idade, no ano passado, revelou que a maioria deles  59,6%  possui título de eleitor e votou na última eleição.